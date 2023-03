4 ans sans convention collective chez Héma-Québec - Le SPI-CSQ en grève ce vendredi





MONTREAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes d'Héma-Québec pour la grande région de Montréal déclencheront une nouvelle journée de grève le vendredi 31 mars, qui affectera les activités au siège social, dans les centres GLOBULE et aux différents sites des collectes mobiles.

Il s'agit de la sixième journée de grève tenue par les membres du Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ) depuis le mois de juillet dernier. « Il n'y a pas de raison valable qui justifie que l'employeur offre aux infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec autre chose que la parité salariale avec le réseau public de santé et de services sociaux, affirme la présidente du SPI-CSQ, Nancy Landry. Le personnel offre des services précieux à l'ensemble de la population. Sans lui, il est impossible de répondre aux besoins de la population en sang et autres produits biologiques humains. Nous invitons la direction à prendre ses responsabilités afin de garantir des conditions de travail attirantes et respectueuses pour son personnel. »

4 ans sans convention collective

Dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, le SPI-CSQ s'étonne de la lenteur du processus de négociation débuté en septembre 2020. « La convention collective est échue depuis le 31 mars 2019, et, ironiquement, aujourd'hui nous marquons la fin d'une convention collective toujours inexistante, indique la présidente. Qu'attend la direction pour se montrer attirante afin d'être en mesure de combler les nombreux postes vacants? »

Dans ce contexte difficile, le SPI-CSQ invite les représentantes et représentants des médias à l'une de ses lignes de piquetage, qui débutera dès midi, devant le Collège Durocher, situé au 857, rue Riverside, à Saint-Lambert.

À cette occasion, la vice-présidente du SPI-CSQ, Fannie Cloutier, sera disponible pour répondre aux questions des médias. Des membres du conseil exécutif de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront également présents, en soutien.

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

