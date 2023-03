/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 31 mars 2023/

Moncton (Nouveau-Brunswick)





10 h 45 Le premier ministre rencontrera des étudiants en hygiène dentaire et des patients pour discuter de l'importance des soins dentaires de grande qualité et abordables dans un collège dentaire local. Il sera accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.









11 h 00 Le premier ministre fera une annonce concernant les soins dentaires. Un point de presse suivra. Il sera accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.









13 h 00 Le premier ministre visitera un institut de recherche en santé et rencontrera des travailleurs et des chercheurs du domaine de la santé. Il sera accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.









Dieppe (Nouveau-Brunswick)





15 h 00 Le premier ministre participera à une assemblée publique avec des familles de la région organisée par le Repaire Jeunesse de Moncton. Il sera accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.









