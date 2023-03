Hai Robotics remporte le prix de l'innovation pour un produit existant au salon Promat 2023





Hai Robotics, un fournisseur de premier plan de solutions intelligentes pour les entrepôts automatisés, a remporté le prix de l'innovation MHI pour la meilleure innovation d'un produit existant pour son robot de manutention autonome (ACR ? Autonomous Case-handling Robot) A42T. Ce prix prestigieux a été annoncé au salon ProMat 2023, organisé à Chicago, le mercredi 22 mars .

Le prix de l'innovation MHI récompense Hai Robotics pour son travail novateur dans le développement d'équipements avancés pour les solutions automatisées de stockage et de récupération (ASRS ? automated storage and retrieval solutions) et reconnaît l'engagement de l'entreprise à promouvoir la réussite de ses clients avec une technologie de pointe innovante.

L'ACR A42T est le premier équipement de type produit-vers-l'homme qui se prolonge vers le haut, permettant aux centres d'entreposer des articles jusqu'à 10 mètres (plus de 32 pieds) de haut, tout en restant indépendants de tout médium de stockage. Très intelligent, il est capable de manipuler la plupart des tailles et types de caisses et de conteneurs, même les boîtes en carton, sur des structure d'étagères industrielles standard. Les systèmes comparables ont souvent besoin de structures de précision personnalisées, uniques et coûteuses, avec des options de caisses limitées pour fonctionner, mais l'ACR A42T est un concept de robot révolutionnaire, libérant les centres des anciennes constructions ASRS rigides. Ce robot offre une flexibilité du système maximale, généralement observée avec la technologie AMR ou AGV, tout en permettant aux centres d'obtenir une densité de stockage nouvelle avec une utilisation optimale du stockage vertical.

Ce prix témoigne de l'engagement de Hai Robotics envers l'excellence et de sa capacité à proposer des solutions d'automatisation intelligentes qui aident les entreprises à accroître l'efficacité, à réduire les coûts, à réduire l'espace de stockage et à améliorer la productivité globale.

« Nous sommes heureux d'avoir remporté le prix de l'innovation au salon ProMat 2023 », a déclaré Brian Zheng, PDG de Hai Robotics USA. « Ce prix est une reconnaissance du travail acharné de notre équipe, de son dévouement et de son engagement à favoriser l'innovation dans l'industrie. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'automatisation intelligente des entrepôts et nous engageons à fournir des solutions avancées qui aident nos clients à conserver une longueur d'avance. »

L'événement ProMat 2023 a rassemblé des milliers d'experts de l'industrie, de professionnels et d'entreprises du monde entier pour présenter les derniers produits, technologies et solutions dans le domaine de l'automatisation et de la manipulation matérielle. L'événement est une excellente occasion pour les participants d'explorer de nouvelles technologies. Les visiteurs ont eu la possibilité d'observer l'ACR A42T faisant la démonstration du ramassage de caisses à une hauteur de 32 pieds sur l'une des plus hautes structures construites pour l'événement.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu ce prix prestigieux et tenons à remercier MHI pour l'organisation d'un événement aussi exceptionnel », a déclaré Rebecca Lennartz, directrice du marketing chez Hai Robotics USA. « Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à favoriser l'innovation dans le secteur et d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'automatisation. »

À propos de HAI Robotics

Hai Robotics est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) intelligents. Ses solutions ASRS fournissent une densité de stockage nouvelle, réduisant l'encombrement du stockage de ses clients jusqu'à 75 %, multipliant jusqu'à quatre fois l'efficacité des flux de travail, maximisant la précision de la préparation de commandes jusqu'à plus de 99,9 % et améliorant le taux de respect des commandes quotidiennes de plus de 170 %.

Ses robots de manutention autonome (ACR) constituent l'équipement clé de ses systèmes. Ces robots optimisent l'utilisation de l'espace vertical, gérant le stockage de biens jusqu'à une hauteur de plus de 32 pieds. Ses solutions sont indépendantes de tout médium de stockage, l'ASRS peut donc être construit en utilisant pratiquement n'importe quelle structure de rayonnage standard, et l'équipement gère la plupart des types et tailles de bacs, plateaux et boîtes en carton, et tout un éventail de conteneurs et de matériaux.

Hai Robotics propose des solutions ASRS intelligentes, destinées à des applications dans le monde réel.

Pour en savoir plus à propos de Hai Robotics et de son ACR A42T, visitez son site Internet à l'adresse https://www.hairobotics.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 06:55 et diffusé par :