Kioxia et Western Digital annoncent leur nouvelle mémoire flash 3D





Démontrant une innovation continue, Kioxia Corporation et Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC) ont aujourd'hui annoncé les détails de leur toute nouvelle technologie de mémoire flash 3D. En appliquant des technologies avancées de mise à l'échelle et de liaison de plaquettes, la mémoire flash 3D offre une capacité, des performances et une fiabilité exceptionnelles à un coût attractif, ce qui la rend idéale pour répondre aux besoins de croissance exponentielle des données sur un large éventail de segments de marché.

« Cette nouvelle mémoire flash 3D démontre les avantages de notre solide partenariat avec Kioxia et de notre leadership combiné en matière d'innovation », déclare Alper Ilkbahar, vice-président principal de la technologie et de la stratégie chez Western Digital. « En travaillant avec une feuille de route de R&D commune et en continuant à investir dans la R&D, nous avons été en mesure de produire cette technologie fondamentale plus tôt que prévu et de fournir des solutions hautes performances et économes en capital. »

Kioxia et Western Digital ont réduit les coûts en implémentant plusieurs processus et architectures uniques, permettant des avancées continues de mise à l'échelle latérale. Cet équilibre entre la mise à l'échelle verticale et latérale produit une plus grande capacité dans une matrice plus petite avec moins de couches à un coût optimisé. Les deux sociétés ont également développé une technologie révolutionnaire CBA (CMOS directement lié à la matrice), dans laquelle chaque plaquette CMOS et chaque plaquette de matrice de cellules sont fabriquées séparément dans leur état optimisé, puis liées l'une à l'autre pour offrir une densité de bits améliorée et une vitesse d'E/S NAND rapide.

« Dans le cadre de notre partenariat technique unique, nous avons lancé avec succès le BiCS FLASHTM de huitième génération avec la densité de bits la plus élevée1 de l'industrie », déclare Masaki Momodomi, directeur de la technologie chez Kioxia Corporation. « Je suis ravi que les livraisons d'échantillons de Kioxia à certains clients aient commencé. En appliquant la technologie CBA et en faisant évoluer les innovations, nous avons fait progresser notre portefeuille de technologies de mémoire flash 3D pour une utilisation au sein d'une gamme d'applications centrées sur les données, notamment les smartphones, les appareils de l'IoT et les centres de données. »

La mémoire flash 3D à 218 couches exploite une cellule à trois niveaux (TLC) et une cellule à quatre niveaux (QLC) de 1 To avec quatre plans et dispose d'une technologie innovante de rétrécissement latéral pour augmenter la densité de bits de plus de 50 %. Ses E/S NAND haute vitesse à plus de 3,2 Gbit/s, soit une amélioration de 60 % par rapport à la génération précédente, combinées à une performance d'écriture de 20 % et à une amélioration de la latence de lecture, accéléreront les performances globales et la convivialité pour les utilisateurs.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage à haute densité dans les applications, comme les centres de données, les disques à semi-conducteurs (solid-state drive, SSD), les ordinateurs individuels (Personal Computer, PC), les produits automobiles et les smartphones les plus sophistiqués du marché.

À propos de Western Digital

Western Digital a pour mission de tirer parti du potentiel des données en exploitant la possibilité de les utiliser. Avec les franchises Flash et HDD, soutenues par les avancées en technologies de mémoire, nous créons des innovations révolutionnaires et de puissantes solutions de stockage de données qui permettent au monde entier d'élever ses ambitions. Au coeur de nos valeurs, nous reconnaissons l'urgence de lutter contre le changement climatique et nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets. En savoir plus sur Western Digital et les marques Western Digital®, SanDisk® et WD® sur www.westerndigital.com.

1 Source : Au 30 mars 2023. Enquête Kioxia.

