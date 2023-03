L´Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec : Nous sommes là et nous serons entendus !





La convention collective du personnel enseignant expire ce vendredi, 31 mars : Le gouvernement a fait une deuxième proposition qui ignore les priorités du personnel enseignant et exclut le personnel enseignant des lycées et du secteur de formation des adultes et de formation professionnelle.

MONTRÉAL, QB / ACCESSWIRE / Le 31 mars 2023 / Ce vendredi, 31 mars, les membres de l´Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) du secteur anglais se rassembleront devant leurs écoles et centres de formation, afin de souligner la fin de leur convention collective et de rappeler aux Canadiens que l'éducation publique est une priorité. Nous sommes là et nous serons entendus !

Lors de ce cycle de négociations, les priorités du personnel enseignant sont : l'attraction et la conservation du personnel enseignant, la composition des classes, les charges et les conditions de travail, l'autonomie professionnelle, les ressources au soutien des élèves à besoins spéciaux, aussi que les solutions concernant le secteur de formation des adultes et de formation professionnelle. Les négociations ont commencé à la mi-janvier, mais le gouvernement n'a réagi que très peu. Le syndicat a présenté les revendications clairement, au nom du personnel enseignant, mais n'a reçu que des réponses vagues et peu de questions. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a présenté aucune demande ou solution précise.

Le gouvernement a formulé des offres à la mi-février à travers les Forums, en dehors du cadre légal de négociations, suggérant l'introduction des aides à la classe pour les écoles élémentaires. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a réitéré la même offre, tout en augmentant le nombre d'aides à la classe et en suggérant aux syndicats de renoncer à toutes les autres demandes clés. Cela ne fait autre que prouver une fois de plus l'incompréhension totale du gouvernement en termes des besoins de notre système d'enseignement public.

Comme indiqué précédemment, l'APEQ considère la proposition concernant les « aides à la classe » comme étant une solution envisageable pour soulager un peu la pression dans nos écoles élémentaires, mais qui ne répond certainement pas aux défis auxquels se confrontent notre système d'enseignement public. En outre, il n'y a aucune proposition visant à améliorer la charge de travail du personnel enseignant des lycées et du secteur de formation des adultes et de formation professionnelle. Le personnel enseignant continue à faire face aux conditions difficiles auxquelles les représentants de cette profession se confrontent. Le personnel enseignant a exprimé clairement ses demandes - le gouvernement doit désormais réagir et y trouver des solutions réalistes.

« Nos négociateurs ne cessent de présenter nos demandes de manière claire et détaillée, mais le gouvernement ne fait autre que de présenter des problèmes sans solutions ou demandes précises. S'ils voulaient vraiment apprécier cette profession, ils devraient écouter attentivement nos besoins. Si nous voulons attirer et conserver le personnel enseignant, nous devons améliorer la charge de travail et traiter le personnel comme de vrais professionnels. Nous sommes prêts à faire front commun pour être entendus. » - Heidi Yetman, Présidente de l'APEQ.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES NÉGOCIATIONS, VISITEZ QPAT-APEQ.QC.CA

L´Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec représente tout le personnel enseignant qui travaille dans le secteur anglais de l'enseignement public du Québec. L'APEQ a plus de 8 000 membres et vise à protéger les droits individuels et le bien collectif de l'entier personnel enseignant. Fondée en 1864, l'APEQ est le plus ancien syndicat du Canada.

Contact médias :

Julie Montpetit

[email protected]

514-249-9653

LA SOURCE : L´Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :