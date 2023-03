Le Syndicat des Métallos demande au Premier ministre de rejeter la fusion Rogers-Shaw





Alors que le gouvernement n'a toujours pas pris de décision sur la fusion Rogers-Shaw, Marty Warren, directeur canadien du Syndicat des Métallos, a écrit hier au premier ministre pour lui demander de prioriser les besoins des travailleurs, de leurs communautés et l'intérêt des Canadiennes et Canadiens avant les désirs de quelques PDG d'entreprises en rejetant le fusion Rogers-Shaw.

« Nous espérons sincèrement que la perspective de la perte de milliers d'emplois chez TELUS et Bell, en plus de ceux qui seront supprimés chez Rogers et Shaw, vous fera réfléchir profondément. L'impact additionnel du renforcement de Québecor par la croissance de Vidéotron ne devrait pas non plus être ignoré », a précisé Marty Warren dans sa lettre au premier ministre.

« Vous avez aussi, et c'est important, la possibilité de renforcer la loi afin de garantir que toutes les tentatives futures mettent effectivement l'accent sur les besoins des Canadiennes et Canadiens avant les intérêts financiers des entreprises », a-t-il ajouté.

