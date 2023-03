« Entrez dans la danse » à la Fête nationale du Québec 2023





MONTREAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), ses Sociétés membres et le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN) présentent la thématique 2023 de la Fête nationale du Québec. Cette année, nous invitons les Québécois.es à venir danser sur nos rythmes effrénés les 23 et 24 juin prochains ! Pour sa 189e édition, entrez dans la danse à pieds joints et célébrons ensemble la ronde de chez nous !

Ainsi, l'importance du Québec dans le monde de la danse n'est plus à prouver. Les artistes québécois tels que Vincent-Olivier Noiseux, Angélique Willkie, Jean-Marc Généreux, Louise Lecavalier, Nico Archambault, Kim Gingras, Mélanie Demers, Margie Gillis ou le regretté Jean-Pierre Perrault, pour ne nommer que ceux-là, ont fait rayonner le talent québécois ici et à l'international. Ils inspirent jeunes et moins jeunes à se dépasser afin d'atteindre de nouveaux sommets!

« La fête nationale représente l'occasion idéale de célébrer fièrement notre culture bien à nous. Je vous invite à vous joindre aux festivités de la fête nationale du Québec et à souligner ensemble toute la fierté que nous avons de partager cette culture qui nous est propre », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que les célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et Québécois.

Toute la population est invitée à venir danser et festoyer fièrement sur l'un des nombreux sites de Fête. Restez à l'affût, nous annoncerons de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Pour rester informés, consultez nos sites : fetenationale.quebec et fetenationale-montreal.qc.ca .

Vous souhaitez vous procurer une affiche officielle? Écrivez-nous à l'adresse [email protected] .

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :