Les constables spéciaux du gouvernement du Québec souligne qu'ils sont sans contrat de travail depuis trois ans





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les constables spéciaux du gouvernement du Québec vont souligner à leur façon et de manière symbolique une troisième année sans contrat de travail. Il est important de noter que la dernière augmentation salariale des constables spéciaux remonte au 2 avril 2019, et ce, malgré un coût de la vie en forte hausse et une inflation galopante.

Il est temps pour le gouvernement de s'assoir avec nous et de signer une convention collective qui respecte les augmentations salariales consenties aux autres groupes d'agent de la paix et de nous traiter équitablement concernant nos conditions de travail, a déclaré le président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, M. Franck Perales.

SOURCE Syndicat des Constables Spéciaux du gouvernement du Québec

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :