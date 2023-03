NEC crée des filiales en Europe pour renforcer ses activités mondiales de développement de médicaments par IA





NEC Corporation (NEC, TOKYO : 6701) a annoncé en 2019 qu'elle étendrait l'application de ses technologies d'IA de pointe au développement de médicaments, en se concentrant sur la thérapie avancée dans le cadre de l'amélioration de son activité de soins de santé. Puis, afin de faire progresser le traitement personnalisé basé sur l'IA et au-delà, NEC a acquis la société norvégienne NEC OncoImmunity (NOI) la même année.

Aujourd'hui, NEC et NOI ont annoncé que NOI deviendrait une filiale de NEC Bio B.V. (NB) à Hilversum, aux Pays-Bas, une nouvelle filiale en propriété exclusive de NEC. Dans le même temps, NEC a créé une autre nouvelle société, NEC Bio Therapeutics (NBT) à Mannheim, en Allemagne, également une filiale de NB.

Cette nouvelle structure permettra à NEC de stimuler la croissance à long terme. L'objectif principal de NB sera d'harmoniser toutes les activités d'IA, de recherche et de développement de médicaments. Tandis que NOI poursuivra ses activités de recherche, travaillant à l'intersection de la recherche sur les médicaments et la technologie de l'IA, NBT dirigera le développement clinique et la stratégie clinique des actifs du pipeline de développement de médicaments.

NEC Bio, ainsi que NOI et NBT, continueront de travailler avec divers partenaires pour faciliter le développement préclinique et clinique dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 05:45 et diffusé par :