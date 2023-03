/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les véritables « top guns » des réseaux scolaire et collégial - Le personnel de soutien scolaire et collégial CSN tiendra une action devant les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur/





QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Une centaine d'employé-es de soutien scolaire et des cégeps représentés par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) tiendra une marche à compter de 7 h 15 le 31 mars 2023 - jour de l'échéance des conventions collectives du secteur public - et se rendra devant les bureaux des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'y tenir une action.

Aide-mémoire

Quoi : Marche et action d'employé-es de soutien (scolaire et collégial)



Quand : Vendredi 31 mars 2023, à 7 h 15

7 h 30, action devant les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur



Qui : Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches

(CCQCA-CSN) Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN



Où : Départ de la marche au Centre des congrès de Québec 1000, boul. René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5T8 Rassemblement devant les bureaux des ministères de l'Éducation et de

l'Enseignement supérieur

1035, rue de la Chevrotière Québec (Québec) G1R 5A5

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire et de soutien collégial au Québec. Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Le Secteur soutien cégeps regroupe quant à lui 6 300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 05:00 et diffusé par :