FJDynamics redéfinit la portabilité avec sa nouvelle station électrique portable PONY 500

SINGAPOUR, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- FJDynamics, une entreprise de robotique, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle station électrique portable FJD PONY 500, la dernière modèle dans la ligne de produits à énergies nouvelles de l'entreprise. La PONY 500 a la moitié de la taille des produits concurrents sur le marché et présente des caractéristiques qui changent la donne et qui en font un produit à part sur le marché des alimentations électriques hors réseau.

Après une analyse approfondie du marché et des cas d'utilisation des produits, l'équipe de produit de FJDynamics a développé la PONY 500. Les fonctionnalités et la conception sont basées sur des informations axées sur l'utilisateur, ce qui donne un produit de qualité supérieure en termes de facilité d'utilisation.

« La plupart des stations électriques portables sur le marché sont trop grandes et trop lourdes pour que les gens puissent les transporter sur de longues distances. La difficulté d'utilisation, la sécurité et le bruit étaient les principales préoccupations des utilisateurs » , explique Knut Niehaus.

Cela a conduit à la conception de la Pony 500 qui redéfinit « la portabilité » . FJD PONY 500 offre une capacité de 504 Wh tout en ne pesant que 3,6 kg, ce qui en fait le produit le plus léger de sa catégorie. Grâce à la technologie de batterie au lithium ternaire exclusive de FJDynamics, PONY 500 a une densité d'énergie 30 % plus élevée que les batteries lithium-ion traditionnelles. La conception légère et compacte, qui représente la moitié du poids et de la taille des stations électriques avec la même capacité de puissance, signifie que les utilisateurs peuvent obtenir la même puissance à l'extérieur avec moins charge physique. La poignée en cuir du produit permet à tout un chacun de le porter d'une seule main, pour une expérience sans souci.

Son fonctionnement silencieux est une autre caractéristique révolutionnaire de la PONY 500. La PONY 500 fonctionne sans ventilateur intégré, ce qui signifie qu'il fonctionne à 0dB tandis que les produits concurrents fonctionnent à 55dB. De cette façon, les utilisateurs peuvent être connectés à l'alimentation sans perturber le ambiance extérieure.

La PONY 500 fonctionne de manière flexible pour différents besoins et scénarios. Il fonctionne dans des températures extrêmes de -20 ° C à 55 ° C, un seuil de température large par rapport aux autres produits du marché. Le produit a également une conception modulaire, ce qui lui permet d'être combiné avec des accessoires de modules de panneaux solaires, MPPT ou les compléments de DC. Dans les scénarios hors réseau nécessitant une capacité de puissance plus élevée, la PONY 500 peut fonctionner avec jusqu'à 10 stations en parallèle déverrouillant 10 fois la puissance. Avec ces fonctionnalités révolutionnaires, la PONY 500 est le compagnon idéal pour tout environnement extérieur - des voyages en camping et de l'alimentation de secours à domicile aux travaux en extérieur tels que l'arpentage ou le sauvetage d'urgence.

« Nous redéfinissons la portabilité avec le lancement de notre nouvelle station électrique portable PONY 500 » a déclaré Martin.Ivanov, directeur R & D de FJDynamics. « En tirant parti de notre conception innovante et de notre technologie de batterie de pointe, nous avons mis au point une station électrique qui est beaucoup plus portable et performante que n'importe quel autre produit disponible aujourd'hui. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les aventures en plein air, le travail sur le terrain et la préparation aux situations d'urgence. »

La station électrique portable PONY 500 de FJDynamics est maintenant disponible sur la boutique en ligne officielle de FJDynamics ( store.fjdynamics.com ) et ses boutiques Amazon. Les commandes de l'UE commenceront à être expédiées immédiatement, tandis que les commandes américaines seront expédiées d'ici mai 2023.

À propos de FJDynamics

FJDynamics est une entreprise de robotique spécialisée dans la numérisation, l'automatisation et les nouvelles énergies. À l'heure actuelle, notre technologie a été largement appliquée dans l'agriculture de précision, la construction numérique, les applications géospatiales et électriques, entre autres. L'entreprise possède des centres de R & D et d'exploitation à Singapour, aux États-Unis, en Suède, en Chine continentale et à Hong Kong. Avec un engagement à utiliser notre technologie pour favoriser la neutralité carbone et améliorer l'environnement de travail associé à notre portée mondiale, nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires et clients pour créer un avenir meilleur pour notre monde.

