Vision technologique 2023 d'Accenture : L'IA générative ouvre la voie à un avenir prometteur pour les entreprises grâce à la convergence des mondes physique et numérique





Une nouvelle étude d'Accenture (NYSE : ACN) révèle que l'IA générative ainsi que d'autres technologies en évolution rapide ouvrent la voie à un nouvel avenir pour les entreprises, un avenir au sein duquel les mondes physique et numérique deviennent inextricablement liés.

La vision technologique 2023 d'Accenture, intitulée "Quand le monde numérique s'intègre au monde physique : les fondements de notre nouvelle réalité", explore les grandes tendances technologiques qui émanent de la convergence des mondes physique et numérique, dans un contexte où les entreprises sont favorables à une stratégie d'accélération et de réinvention de leur entreprise.

"La prochaine décennie sera définie par trois grandes vagues de transformation - le cloud, le métavers et l'IA - qui, collectivement, aboliront la distance entre nos mondes numérique et physique", a déclaré Christophe Jeantet, directeur exécutif responsable d'Accenture Technology en France. "L'IA générative aura un impact considérable, mais les dirigeants doivent s'y intéresser dès maintenant pour réaliser l'intégralité de son potentiel, car elle nécessitera des investissements importants dans les données, les personnes et la personnalisation des « modèles de fondation » pour répondre aux besoins uniques des entreprises."

L'ascension fulgurante de ChatGPT a beaucoup attiré l'attention sur le pouvoir de l'IA générative et sa capacité à aider et à améliorer la réalisation de certaines tâches réservées jusqu'alors aux humains. Accenture estime que l'IA basée sur le langage occupera jusqu'à 40 % du temps d'une journée de travail. Parmi les chefs d'entreprise, 98 % des interrogés reconnaissent que les modèles de fondation de l'IA joueront un rôle important dans leur stratégie d'entreprise au cours des trois à cinq prochaines années.

La Vision technologique 2023 d'Accenture identifie quatre grandes tendances qui sont essentielles pour débloquer cette nouvelle réalité partagée :

Repousser les possibles de l'intelligence artificielle : Par sa contribution à faire progresser le potentiel humain que ce soit en tant que copilote, partenaire créatif ou conseiller, la quasi-totalité des dirigeants s'accordent à dire que l'IA générative jouera un grand rôle au niveau de la créativité et de l'innovation (98 %) et marquera une nouvelle ère de l'intelligence d'entreprise (95 %).

Construire son identité digitale : La capacité à authentifier les utilisateurs et les actifs numériques - le fondement de la traversée des mondes numérique et physique - est désormais considérée par 85 % des dirigeants comme un impératif commercial stratégique, et non plus seulement comme une question technique.

Cultiver la transparence des données : L'IA ne pourra pas atteindre son plein potentiel tant que les entreprises n'auront pas compris ce que sont les données. Cela signifie qu'elles doivent briser les silos de données et moderniser leurs bases de données. 90 % des dirigeants estiment que les données sont en train de devenir un facteur clé de différenciation concurrentielle au sein des organisations et entre les secteurs d'activité.

Assister au big bang de l'informatique et de la science : La boucle de rétroaction entre la science et la technologie s'accélère, chacune accélérant les progrès de l'autre, d'une manière qui, selon 75 % des personnes interrogées, pourrait commencer à débloquer les grands défis mondiaux.

S'appuyant sur des années de recherche et de travail avec ses clients, Accenture a mis en place une équipe à l'échelle de l'entreprise, le Centre d'excellence sur l'IA générative et de Large Language Model (mode d'apprentissage automatique du langage basé sur le Machine Learning), qui rassemble 1600 professionnels dédiés à l'IA générative et qui bénéficie également du soutien de plus de 40 000 professionnels de l'IA et des données au sein d'Accenture. Afin de guider et d'informer les chefs d'entreprise, Accenture a publié "A New Era of Generative AI for Everyone", une étude approfondie de l'IA générative/LLM qui fournit des informations sur la façon dont les dirigeants peuvent utiliser au mieux cette technologie disruptive.

Depuis 23 ans, Accenture examine systématiquement le paysage de l'entreprise afin d'identifier les tendances technologiques les plus susceptibles de disrupter les entreprises et les secteurs d'activité. Pour plus d'informations sur le rapport de cette année, visitez le site : https://www.accenture.com/fr-fr/insights/technology/technology-trends-2023 ou suivez l'actualité #TechVision2023 sur les réseaux sociaux ».

Méthodologie de l'étude

Pour le rapport Vision Technologique 2023, "Quand le monde numérique s'intègre au monde physique : les fondements de notre nouvelle réalité", Accenture a recueilli les commentaires d'un comité consultatif externe composé de plus de deux douzaines de praticiens issus des secteurs public et privé, du monde universitaire, du capital-risque et des sociétés entrepreneuriales. Parallèlement, Accenture Research a mené une enquête mondiale auprès de 4 777 cadres et directeurs de haut niveau dans 34 pays et 25 secteurs d'activité. L'enquête a été menée entre décembre 2022 et janvier 2023.

