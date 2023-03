Comment l'intelligence des données permet de faire face à la crise climatique et d'obtenir de meilleurs résultats pour la planète





Le rapport 2022 Sustainability & Impact de Geotab apporte un modèle pour la réduction des émissions de carbone

Paris, le 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. (" Geotab ") - leader mondial des solutions de transport connecté - a publié aujourd'hui son rapport Sustainability & Impact 2022, intitulé " Cultiver la puissance des données pour un avenir durable ", qui présente l'impact environnemental, social et éthique de l'entreprise, et souligne comment l'intelligence des données est un facteur clé de succès dans un processus de réduction de carbone. Le rapport comprend également des exemples de la manière dont les organisations du secteur des transports lancent et gèrent des initiatives de réduction des émissions de carbone en utilisant l'intelligence des données pour guider leur prise de décision et leur transition.

Accélérer la décarbonisation dans l'industrie du transport

"Le secteur des transports est face à une opportunité significative et peut faire une réelle différence au niveau mondial dans la crise climatique. Chez Geotab, nous apprenons de nos propres efforts et nous sommes honorés de partager ces connaissances, en soutenant nos clients et nos partenaires dans leurs objectifs de développement durable à travers des solutions de transport connectées et avec l'utilisation des données", a déclaré Neil Cawse, PDG et fondateur de Geotab. "Ce rapport démontre notre engagement à améliorer continuellement nos mesures de développement durable afin d'avoir un impact positif sur la planète."

Avec plus de 3,2 millions de véhicules connectés à travers le monde, Geotab est exclusivement bien positionné pour contribuer à l'accélération de la décarbonisation dans le secteur des transports en apportant une suite complète d'outils utilisant les données et en soutenant les flottes dans leur parcours vers la durabilité (y compris avec l'EVSA (audit d'électrification) ) et le tableau de bord Green Fleet ), mais aussi en mesurant l'électrification et les innovations technologiques à travers l'éducation (comme le Centre de Connaissances Geotab pour l'Électrification des Flottes) , et enfin en collaborant sur des projets de recherche.

Une flotte durable, un modèle gagnant-gagnant

Pour beaucoup de flottes, le développement durable s'avère générer des avantages financiers. Des études sur l'électrification figurant dans ce rapport montrent le potentiel d'économies, en termes de millions de dollars, que peuvent réaliser les flottes en diminuant leur coûts de carburant et d'entretien, tout en réduisant leurs émissions de CO2.

Faire évoluer nos propres efforts de durabilité

Avec un objectif zéro carbone en 2040, Geotab poursuit ses propres ambitions en termes de développement durable, en minimisant l'empreinte environnementale de ses opérations et de ses activités logistiques à travers 3 objectifs et en développant des produits et solutions pour les flottes respectant le développement durable. Geotab développe un programme fournisseur pour améliorer le développement durable de son système d'approvisionnement. A la fin de 2022, 50% des 10 premiers fournisseurs de Geotab (en termes de dépenses) rapportaient leurs données environnementales au CDP . L'objectif de Geotab, c'est que 100% de ce top 10 s'engagent publiquement à réduire leur émissions de gaz (GHG) d'ici 2030.

Temps forts de 2022 :

En septembre 2022, Geotab a été la première entreprise télématique à recevoir la certification Science Based Targets Initiative (SBTi) pour ses objectifs de réduction des émissions.

à recevoir la certification Science Based Targets Initiative (SBTi) pour ses objectifs de réduction des émissions. Geotab a reçu la médaille de bronze d' EcoVadis , se classant parmi les 50 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis selon leurs critères.

, se classant parmi les 50 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis selon leurs critères. Geotab a adhéré au Pacte mondial des Nations unies , la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable des entreprises.

, la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable des entreprises. Les émissions de type 2 ont été réduites de 34 % par rapport au chiffre de référence de 2019.

Mise à jour du programme Geotab GO Recycle, qui offre un service de restitution aux clients d'Amérique du Nord et d' Europe .

. Des collaborations de recherche démontrant le potentiel de l'électrification et accélérant l'adoption des VE à grande échelle, y compris l'étude Profitable Sustainability : Le potentiel de l'électrification des flottes européennes .

. La nouvelle génération du programme STEM avec plus de 200 participants aux programmes de stage et d'alternance de l'entreprise.

"Alors que le monde passe à des solutions de mobilité plus vertes, nous remarquerons un besoin croissant en données sur les performances écologiques pour comprendre et interpréter chaque trajet." selon Edward Kulperger, Vice Président Sénior, Europe de Geotab. "Les solutions pilotées par les données de Geotab simplifient le système de mesure de l'impact environnemental des flottes et soutiennent nos clients et partenaires dans leurs progression vers un futur à faible émissions de carbone."

Le rapport complet est disponible ici : https://www.geotab.com/fr/a-propos/durabilit%C3%A9-en-entreprise/

Pour plus d'informations sur comment Geotab contribue aux objectifs de développement durable : https://www.geotab.com/sustainability-journey/

