UL Solutions agrandit son laboratoire au Royaume-Uni pour faire progresser l'innovation en matière de CEM et de technologie sans fil pour les fabricants d'appareils électroménagers et d'éclairage





Les clients des appareils électroménagers et de l'éclairage du Royaume-Uni et d'Europe peuvent désormais bénéficier des connaissances approfondies des scientifiques, ingénieurs et techniciens d'UL Solutions spécialisés dans la CEM et la technologie sans fil, tout en tirant parti de l'équipement de test le plus récent dans un seul et même endroit.

BASINGSTOKE, Angleterre, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, un leader mondial de la science de la sécurité appliquée, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son laboratoire de tests de compatibilité électromagnétique (CEM) et sans fil agrandi de Basingstoke, avec le lancement de nouvelles installations de test spécifiquement destinées aux industries de l'éclairage et de l'électroménager. Grâce à cette expansion, le campus UL Solutions de Basingstoke est désormais l'un des laboratoires commerciaux de tests CEM et sans fil les plus complets du Royaume-Uni. Le fait de proposer des services complets pour aider les clients à respecter les réglementations CEM en un seul endroit permet d'accélérer l'accès aux marchés mondiaux.

« L'équilibre entre l'innovation en matière de CEM et de technologie sans fil, la rapidité de mise sur le marché et la sécurité opérationnelle et des produits est essentiel à la réussite des clients sur un marché dynamique et exigeant », a déclaré Phil Davies, directeur général en Europe pour le groupe Consommateurs, médecine et technologies de l'information chez UL Solutions. « En accordant la priorité à nos investissements dans la CEM et les services sans fil pour tester une myriade d'appareils et d'équipements, nous améliorons nos capacités grâce au rythme rapide de l'innovation technologique en aidant les fabricants de technologies sans fil et leurs fournisseurs à accroître l'interconnectivité de leurs produits, de manière sûre et sécurisée. »

L'agrandissement de l'installation de Basingstoke, l'un des plus grands laboratoires indépendants de tests du débit d'absorption spécifique (DAS) en Europe, comprend :

Une nouvelle chambre qui permet d'effectuer des mesures de 30 MHz à 18 GHz sans modifier la configuration de l'appareil ou du produit.

Une automatisation étendue des processus permettant d'accélérer les tests, la collecte des données et la mise sur le marché.

Les tests de sécurité existants pour les produits d'éclairage et d'électroménager, qui peuvent désormais être combinés avec les tests CEM et sans fil pour offrir une solution complète pour l'éclairage et les appareils électroménagers connectés.

L'installation de Basingstoke peut également tester et certifier des produits dotés de capacités Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E est une technologie qui permet d'utiliser le Wi-Fi hautes performances dans les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Il offre également des fonctionnalités et des capacités avancées qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l'Internet des objets (IoT), les déploiements des fournisseurs de services et les zones publiques denses afin d'offrir de meilleures expériences aux utilisateurs.

Cette extension du laboratoire complète plus de 20 ans d'expertise d'UL Solutions dans les tests et la certification de la technologie mmWave. En plus des nouvelles capacités énumérées ci-dessus, le laboratoire UL Solutions de Basingstoke est l'un des rares laboratoires de test tiers en Europe à offrir des tests 5G à la fois pour les ondes millimétriques (mmWave) et les gammes de fréquences inférieures à 6 gigahertz (GHz).

Pour l'industrie de l'éclairage, UL Solutions continue d'étendre ses capacités en matière d'éclairage afin de répondre à l'innovation dans l'industrie et de tirer parti de l'expertise de l'entreprise en science de la sécurité dans de nombreux segments du marché de l'éclairage. Pour aider les clients à rester à la pointe des dernières tendances de l'industrie et à innover en toute confiance, les services d'éclairage d'UL Solutions désormais disponibles au laboratoire de Basingstoke portent sur l'éclairage intelligent et connecté, y compris la cybersécurité, l'interopérabilité, la CEM et les tests sans fil.

« UL Solutions est un leader mondial des tests de produits d'éclairage », a déclaré Todd Straka, directeur industriel mondial du groupe dédié aux produits d'éclairage d'UL Solutions. « Nos offres de tests de performance, d'efficacité énergétique et de sécurité aident l'industrie de l'éclairage à répondre aux exigences d'un marché en pleine croissance tout en atténuant les risques associés à l'innovation et à l'évolution des réglementations. Ce laboratoire, associé à notre expertise technique de classe mondiale, augmentera notre capacité au Royaume-Uni et en Europe et aidera nos clients à accéder et à pénétrer de nouveaux marchés dans le monde entier. »

Pour l'industrie de l'électroménager, les services de test et de certification UL Solutions évaluent les appareils ménagers et commerciaux par rapport à des normes strictes de sûreté, de sécurité et de développement durable afin de répondre à des exigences réglementaires complexes. Les nouveaux services dédiés aux appareils électroménagers de l'installation de Basingstoke des tests de compatibilité électromagnétique, de fonctionnalité sans fil et d'interopérabilité qui permettent aux appareils et dispositifs intelligents de se connecter directement à un réseau et de fonctionner conformément aux spécifications des fonctionnalités annoncées.

Outre les tests CEM et sans fil tels que Bluetooth®, Zigbee® et Thread®, UL Solutions a récemment ajouté des capacités de test des protocoles Konnex (KNX) et Digital Addressable Lighting Interface (DALI). KNX est une norme de protocole pour les systèmes de contrôle des bâtiments utilisés pour l'automatisation des bâtiments commerciaux et domestiques. Il a été conçu pour réduire la consommation d'énergie des capteurs et des commutateurs pour les composants sans fil, avec une interaction étroite entre tous les composants.

« Alors que le monde devient de plus en plus complexe, interconnecté et exigeant, les entreprises doivent satisfaire à des exigences réglementaires locales et mondiales en constante évolution tout en répondant aux demandes du marché pour une innovation plus rapide et une sûreté, une sécurité et une durabilité accrues », a déclaré Morten Claudi Lassen, vice-président d'UL Solutions en Europe. « Le laboratoire UL Solutions de Basingstoke démontre notre engagement à offrir des services hautes performances aux fabricants du Royaume-Uni à partir d'une source unique et dans un seul endroit pour les tests et l'inspection. Il témoigne également notre engagement à aider les fabricants en leur proposant des cycles de développement plus courts, un délai de mise sur le marché plus rapide et la capacité d'être plus compétitifs sur le marché mondial. »

