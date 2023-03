Une nouvelle expérience hôtelière de luxe durable gagne du terrain : l'InterContinental Kaohsiung suscite un intérêt récent





TAIPEI, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- L' InterContinental Kaohsiung , un hôtel de luxe de Taïwan du groupe IHG Hotels & Resorts, a récemment suscité beaucoup d'intérêt de la part du monde entier avec sa nouvelle expérience de luxe durable au coeur de Kaohsiung.

Longtemps connue comme une destination de voyage populaire en Asie de l'Est, Kaohsiung ? la plus grande ville portuaire de Taïwan et une grande région métropolitaine ? a été nommée meilleure ville touristique du monde et « ville culturelle florissante » par le site de voyage Lonely Planet, outre sa nomination par le New York Times comme l'une des 52 « destinations à aimer » dans le monde en 2021 .

La ville est également un pôle majeur pour les concerts et les festivals de musique internationaux, des activités qui ont mis en lumière l'InterContinental Kaohsiung ces derniers mois. Plus précisément, des célébrités telles que les Backstreet Boys, Westlife et, plus récemment, Blackpink, ont fait confiance à l'InterContinental Kaohsiung lors de leur tournée, et ont remercié l'hôtel pour leur séjour sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle expérience de durabilité et de luxe intelligent

Initialement ouvert en 2021 sur un marché touristique intérieur très animé , l'InterContinental Kaohsiung est situé dans la plus haute résidence de luxe de Taïwan, illustrant les sommets d'innovation qu'il a atteints en matière d'accueil. Il a déjà été récompensé par 15 prix internationaux depuis son ouverture et son concept réunit trois éléments clés :

« L'InterContinental Kaohsiung est un mélange unique de durabilité, de technologie intelligente et de design soigné ; c'est ce qui lui a permis de susciter un grand intérêt, et le buzz récent dont il a fait l'objet n'a fait que renforcer cet élan, a déclaré le directeur général régional d'IHG pour la région de Taïwan, Robbert Manussen. Nous sommes ravis du succès de ce site et le voyons comme une illustration du potentiel considérable de Taïwan pour l'avenir. »

Conscient de la nécessité d'agir localement et de penser globalement, l'hôtel propose des limousines hybrides Porsche, construit un système écologique de la ferme à la table en compostant les déchets alimentaires, ajuste activement la consommation d'énergie et offre des équipements recyclables, en plus de s'approvisionner auprès de marchands locaux. Il dispose de 253 chambres, chacune équipée d'une technologie intelligente, notamment des commandes vocales numériques intégrées et d'autres technologies intelligentes qui apportent une modernité fluide à l'expérience. Pour la décoration, chaque chambre est conçue dans le style Art déco classique, et le design du bâtiment lui-même est inspiré par le port de Kaohsiung et l'océan en arrière-plan, symbolisant l'interconnexion des continents du monde.

En plus de mélanger ces éléments, l'hôtel est fier d'offrir des expériences sur mesure et un service personnalisé à ses clients.

Découvrir le meilleur de Kaohsiung

Situé au centre-ville, l'InterContinental Kaohsiung est à proximité de destinations clés telles que la salle d'exposition de Kaohsiung, la bibliothèque municipale, le Pop Music Center et le Port Travel Center, offrant aux visiteurs un accès rapide et pratique à tout ce que la ville a à offrir. En ce qui concerne les concerts et les festivals de musique, le prochain Megaport Festival début avril accueillera le très populaire groupe taïwanais Mayday, le chanteur A-Mei, et d'autres musiciens dans la ville que les fans pourront venir voir en live. Pour les amateurs d'autres loisirs, la ville offre un patrimoine culturel diversifié, présenté dans des expositions régulières d'art et de design, ainsi que dans des foires d'art pour les artisans locaux. Pour les affaires, la ville est fortement engagée du point de vue technologique, visant à devenir le coeur des industries de Taïwan autour de la 5G, de l'AIoT, et des villes intelligentes.

Réservez tôt et économisez de l'argent

Un tarif exclusif pour les membres Advance Saver est actuellement disponible dans le cadre du programme IHG One Rewards, permettant aux membres de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 20 % pour une réservation 5 jours à l'avance et de gagner des points sur un séjour à l'InterContinental Kaohsiung. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://ic-kaohsiung.com/kearlybird .

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042846/InterContinental_Kaohsiung_1_King_Classic_guest_room.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042847/InterContinental_Kaohsiung_Hotel_exterior_night_view.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042848/InterContinental_Kaohsiung_Rooms_2_King_2_Bedrooms_Suite_Living_Area.jpg

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 00:14 et diffusé par :