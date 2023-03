TCL se hisse au deuxième rang mondial des marques de téléviseurs en rendant la technologie Mini LED accessible à des millions de personnes





La marque accroît sa part de marché grâce à une qualité d'image de premier ordre et à une expérience d'écran XL pour tous

HONG KONG, 30 mars 2023 /CNW/ - TCL, l'une des deux premières marques de téléviseurs au monde et la plus importante marque de téléviseurs de 98 pouces, a récemment pris la deuxième place du marché des téléviseurs en matière de volume d'expédition, grâce à des avancées décisives dans sa technologie Mini LED et à sa vision selon laquelle plus c'est grand, mieux c'est (quand il s'agit de la taille d'un l'écran). Selon les dernières données, le chiffre d'affaires annuel de TCL dans le secteur des téléviseurs a augmenté de 75,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui a permis à la marque de gravir les échelons en continuant à mettre sa technologie innovante à la disposition du plus grand nombre.

En raison des changements survenus dans l'économie mondiale, l'industrie des téléviseurs a connu une baisse en 2022. Les expéditions mondiales de téléviseurs ont diminué de 4,8 % par rapport à l'année précédente et les revenus mondiaux ont chuté de 13,2 %, ce qui a mené à une concurrence féroce entre les principaux acteurs de l'industrie. Comprenant l'incidence qu'une technologie d'affichage avancée peut avoir sur l'amélioration de la vie quotidienne de ses clients grâce à l'amélioration des expériences de divertissement, TCL s'est taillé un avantage unique en étant la première marque à adopter une proposition Mini LED à valeur ajoutée. Grâce à cette approche fructueuse, les ventes de téléviseurs de TCL ont enregistré un total de 23,8 millions d'expéditions en 2022, ce qui va à l'encontre de la tendance mondiale qui est à la baisse .

La première télévision Mini DEL vraiment accessible à tous

Réalisant le potentiel de la technologie Mini LED, TCL a lancé en 2019 le premier téléviseur Mini LED au monde à avoir atteint la production de masse. Les clients de TCL ont profité des avantages de la technologie Mini LED, grâce à l'augmentation des zones de gradation locale, produisant des niveaux de luminosité plus élevés que jamais, pour un meilleur contraste, des couleurs et une clarté accrues, ainsi qu'une qualité d'image globale améliorée. Grâce à sa forte influence sur la marque et à ses avantages sur les canaux mondiaux, la part des ventes de TCL continue d'augmenter, avec les expéditions de ses téléviseurs Mini DEL augmentant de 26,8 % en 2022.

En raison de la popularité des avancées de TCL dans le domaine de la technologie Mini LED, la marque a reçu de nombreux éloges de l'industrie. Deux des téléviseurs Mini DEL de la collection XL de TCL, le TCL 75C935 et le TCL 75C835, ont remporté le prix de l'innovation CES 2023 en raison de leur conception ergonomique novatrice et leur technologie d'affichage Mini LED de pointe, tandis que le TCL 65C835 a remporté le prix « PREMIUM MINI LED TV 2022-2023 » EISA, décerné par l'European Imaging and Sound Association pour sa meilleure performance.

Étapes importantes des téléviseurs Mini LED de TCL - Jouer la carte de la propriété catégorielle

En tant que technologie d'affichage relativement nouvelle, la plus grande valeur que Mini LED apporte aux utilisateurs réside dans sa capacité à offrir une qualité d'image spectaculaire dans un écran ultramince. La réalisation d'un tel écran ultramince est l'un des plus grands défis pour les fabricants parce qu'il ne laisse aucun espace entre la plaque de guidage de lumière et la technologie Mini LED, ce qui entraîne une distance optique nulle (appelée OD 0). Pour lutter contre ce phénomène, TCL a créé son propre service de développement « Mini LED et Technologie optique » en 2020, avec pour seul objectif de relever ce défi en produisant le plus grand nombre de zones DEL de rétroéclairage de l'industrie. Après près d'un an de recherches approfondies, TCL a lancé le premier téléviseur OD Zero Mini DEL au monde en 2021, avec une épaisseur de seulement 9,9 mm et 1 920 zones de gradation, assurant une qualité d'image exceptionnelle aux offres de produits OLED.

Créer des produits Mini DEL que les utilisateurs peuvent se permettre

En tant que marque, TCL a pour mission de rendre les technologies de pointe accessibles à tous. Une fois que la principale équipe de R&D de TCL a découvert comment fabriquer des écrans DEL de qualité, elle s'est attelée à trouver des moyens pratiques de les produire à grande échelle.

Le coût traditionnellement élevé des Mini LED est en partie imputable à l'augmentation du nombre de DEL nécessaires. L'équipe de recherche de TCL a conçu un processus visant à réduire considérablement le coût des DEL elles-mêmes, sans avoir d'incidence sur l'uniformité de l'affichage global. Grâce à la conception minutieuse et à la sélection de DEL, de cartes de circuits imprimés et de commandes de processus, TCL a réussi à réduire les coûts de production de plus de 70 %.

