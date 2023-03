Gravity lance son nouveau jeu de plateformes 3D, « ALTF42 », en accès anticipé sur Steam





Gravity (NASDAQ : GRVY), une société de gaming internationale, vient de lancer son nouveau jeu de plateformes 3D, « ALTF42 », en accès anticipé sur Steam le 31 mars 2023.

Gravity va prendre en charge les services lié à « ALTF42 », un jeu de plateformes 3D de type permadeath développé par PUMKIM, un développeur de jeux coréen, à partir de son savoir-faire en édition de jeux, accumulé à l'international au fil des ans. ALTF42 est la suite officielle de ATLF4 et propose un niveau encore plus élevé de difficulté, avec des pièges encore plus dangereux que dans la version précédente. ALTF4, l'ancienne version, a été très populaire auprès des gamers du monde entier, en tête de liste des évaluations sur STOVE et avec 70 000 vues simultanées sur Twitch.

Si ce jeu tire son nom du raccourci qui permet l'arrêt forcé, ALT+F4, c'est parce qu'il pousse sans cesse le joueur à essayer de terminer le jeu tout au long de la partie. Le jeu est terminé lorsque le chevalier franchit les différents niveaux en évitant les pièges et atteint une certaine destination en restant en vie. Ce jeu intéresse un grand nombre d'utilisateurs du monde entier de par son très haut degré de difficulté, qui contraste avec son fonctionnement simple.

Dans la version d'ALTF42 en accès anticipé disponible sur Steam, bien que les utilisateurs ne pourront évoluer que sur quelques-uns des niveaux du jeu, ils pourront tester la plupart des éléments fondamentaux. Dans cette version, seules deux langues seront proposées : l'anglais et le coréen. Des systèmes de jeu comme des éléments, des costumes et des pièges, ainsi que des langues supplémentaires seront peu à peu ajoutés par des mises à jour régulières.

« Gravity présente ALTF42, la suite officielle d'ALTF4, jeu vénéré par de très nombreux joueurs du monde entier. Je recommande fortement d'essayer ce jeu, car les utilisateurs pourront tester la plupart des systèmes de jeu à l'avance, même dans cette version en accès anticipé. ALTF42 n'est que le premier d'une série de jeux de divers types que nous prévoyons de lancer successivement, pour lesquels nous avons signé des contrats d'édition mondiaux. Nous espérons votre intérêt et votre soutien renouvelés », a déclaré Yoo Joon, responsable de l'équipe commerciale chez Gravity.

Pour de plus amples informations sur l'accès anticipé d'ALTF42, consultez le site Internet officiel de Stream pour ALTF42 (https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/) et posez toutes vos questions sur l'édition de jeux par e-mail ([email protected]).

À propos de Gravity

Fondée en avril 2000, Gravity Co., Ltd est une société de gaming coréenne à la portée mondiale et cotée au NASDAQ (GRVY). Le nombre de comptes cumulés à l'international pour Ragnarok IP, l'IP représentative de Gravity, s'élevait à plus de 120 millions au 30 septembre 2022.

