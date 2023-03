DÉCLARATION - LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA RÉAGISSENT À L'ADHÉSION DU ROYAUME-UNI AU PTPGP





OTTAWA, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada ont issu la déclaration suivante suite à l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) :

« Le Royaume-Uni a maintenant adhéré au PTPGP. Cela fournira aux exportateurs de produits laitiers du Royaume-Uni un accès au marché canadien. Nous nous attendons à ce que le gouvernement soit vigilant afin de s'assurer que les produits entrant au Canada respectent les normes canadiennes en matière de sécurité alimentaire et de production, et que les volumes autorisés à entrer au Canada soient appliqués conformément aux termes de l'accord. »

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

