Le 2e Rendez-vous FADQ : à nouveau un succès





LÉVIS, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a reconduit son initiative de rassembler tous les acteurs du monde agricole autour d'échanges constructifs et d'expériences porteuses, l'espace d'une demi-journée. Le « Rendez-vous FADQ : vers une agriculture 4.0 prospère et durable! » a réuni hier près de 700 participants. Au coeur des discussions, les thèmes de l'innovation, de la transformation numérique et de l'agriculture de demain.

Il s'agissait d'une occasion pour la FADQ de démontrer une fois de plus son leadership en proposant, grâce à une programmation riche en témoignages et partage d'expertises, une vision de l'avenir dans lequel gravitera le secteur agricole au cours des prochaines années.

Lors de cette webconférence, madame Annie Royer, chercheuse et Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) a abordé la vaste étude dont elle est co-auteure : Les enjeux du numérique dans le secteur agricole - Défis et opportunités. Quatre producteurs agricoles qui se démarquent par leurs innovations ont témoigné de leurs expériences comme chefs d'entreprises, dont M. Georges Aczam, d'AquaVerti (serres verticales), M. Vincent Godin, d'Emblème Canneberge, Mme Virginie Lepage, de la Ferme Olofée (avoine) et M. Luc Veilleux, de la Ferme porcine L.V. Issus de différents secteurs et générations, ils ont présenté les bénéfices de l'agriculture 4.0 dans la gestion de leurs entreprises respectives et des défis que pose l'utilisation de nouvelles technologies.

Ont également pris la parole messieurs André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, et Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Citations

« Les partages d'aujourd'hui témoignent de la vivacité des agriculteurs du Québec lorsqu'il est question d'innovation et de transformation numérique. En faisant preuve de créativité, les entrepreneurs améliorent leurs pratiques, s'adaptent aux nouveaux défis et augmentent leur productivité. Notre gouvernement est fier de soutenir l'innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire. Je félicite les organisateurs de cette deuxième édition des Rendez-vous FADQ. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Financière agricole du Québec est une partenaire clé des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. La meilleure préparation pour faire face aux enjeux qui nous interpellent tous, dans les rôles que nous jouons respectivement, est de démocratiser la connaissance, décloisonner nos réflexions et ainsi développer une intelligence collective. Cette rencontre avait cette portée. Elle a permis cette année encore de discuter des enjeux qui nous interpellent comme acteurs du milieu et aussi d'apporter des solutions et des pistes de réflexion en s'appuyant sur les innovations et les technologies comme leviers de développement. Elle nous a donné plus d'outils et de perspectives. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole

