Sommet sur les chantiers dans la métropole





Tourisme Montréal s'attend à une implantation rapide des solutions

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal se réjouit de la tenue du Sommet sur les chantiers dans la métropole, organisé ce jeudi, et espère une application rapide des solutions identifiées. L'organisme offre toute sa collaboration afin que Montréal continue d'être accueillante et que l'accès à ses nombreux attraits soit, dans toute la mesure du possible, facile et sécuritaire.

« Il y a en ce moment, dans certains cas, une certaine dissonance entre le produit touristique dont nous faisons la promotion et l'expérience offerte aux visiteurs. Montréal possède l'une des réputations les plus enviables au monde : il est donc primordial qu'elle conserve son aspect attrayant, accueillant et sécuritaire. Nous nous réjouissons donc du dialogue entre les acteurs politiques, les partenaires publics et les entreprises réunis au Sommet, et souhaitons que les meilleures pistes de solution soient implantées le plus tôt possible », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Très actif dans la discussion à propos de l'omniprésence des chantiers de construction, monsieur Lalumière s'inquiétait déjà en 2022 des enjeux de sécurité physique et de pollution visuelle posés par l'abandon de panneaux et de cônes orange un peu partout en ville.

Être au diapason de la nouvelle réalité touristique

Les destinations mondiales les plus prisées sont aujourd'hui celles qui permettent aux visiteurs de prendre part à la vie locale tout en s'assurant de minimiser l'empreinte environnementale de leur séjour. Les touristes actuels sont des voyageurs conscientisés qui veulent s'immerger dans les réalités locales. Dans ce contexte, la stratégie de Destination harmonieuse de Tourisme Montréal mise sur l'écoresponsabilité et la participation des visiteurs à la dynamique montréalaise de façon à maintenir la ville parmi les meilleures destinations au monde et à préserver l'impact économique du tourisme sur la métropole.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 19:00 et diffusé par :