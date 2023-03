Le Port de Montréal augmente sa capacité pour soutenir la croissance économique ontarienne





TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - L'importante relation d'affaires qui unit le Port de Montréal aux entreprises de l'Ontario sera amenée à se poursuivre et se renforcer au cours des années à venir : c'est ce qu'a affirmé le président-directeur de l'Administration portuaire de Montréal Martin Imbleau au cours d'une allocution prononcée aujourd'hui, le 30 mars 2023, au Transportation Symposium du Toronto Region Board of Trade. Le marché ontarien, qui représente près de 2 millions de conteneurs par année, pourrait augmenter de 50 % d'ici 2035 grâce aux politiques manufacturières et au développement récent dans le secteur de l'automobile.

Stratégiquement situé sur le corridor maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le Port de Montréal est une infrastructure de commerce stratégique desservant notamment les entreprises de l'Ontario et de la région du Grand Toronto. Au cours des prochaines décennies, ce lien sera amené à se poursuivre et se renforcer grâce aux projets de développement des infrastructures portuaires montréalaises.

«?Le Port de Montréal est la porte d'entrée de l'Est vers le coeur du pays. L'écosystème logistique québécois permet d'importer et d'exporter des biens conteneurisés pour servir près de 75 % de la capacité industrielle du pays. L'ajout de capacités dans notre futur terminal permettra de répondre à la demande croissante, offrant une solution à la fois fluide et économique pour répondre aux besoins des entreprises, notamment vers l'Europe et vers la région indo-pacifique?», a déclaré Martin Imbleau.

En plus d'offrir une solution plus sobre en carbone, le Port de Montréal est aussi 15 % plus compétitif que d'autres ports.

Martin Imbleau a également réitéré l'importance de développer des infrastructures de commerce plus résilientes alors que les facteurs qui ont provoqué les crises logistiques que le Canada a connues demeurent toujours présents.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

