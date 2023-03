Dévoilement des personnes et des organisations lauréates pour les prix Valorisation de la langue française de Montréal





MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce les noms des personnes et des organisations lauréates dans le cadre de la première remise des prix Valorisation de la langue française de Montréal . Créés en 2022, ces prix de reconnaissance sont destinés aux personnes et aux groupes dont les initiatives ont contribué de manière importante au rayonnement du français à Montréal, dans toutes les sphères d'activités et dans tous les milieux montréalais. L'instauration de ces prix découle du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 . Les prix récompensent des initiatives réalisées au cours des deux dernières années.

« Montréal est la métropole francophone d'Amérique. Avec ces prix, la Ville de Montréal affirme sa position comme moteur de la francophonie partout sur notre continent. Montréal se distingue par son ouverture, son dynamisme économique, sa richesse culturelle et la diversité de ses talents. Montréal est aussi unique grâce à sa langue commune : le français. Montréal fait de la langue française une priorité dans son action à l'international au sein de réseaux francophones, comme l'Association internationale des maires francophones, et avec d'autres villes et partenaires de langue française. Avec ces prix, nous reconnaissons que la métropole, sa population et la société civile font rayonner le français comme langue de convivialité montréalaise. Je félicite les lauréates et les lauréats pour leurs actions et leurs efforts constants visant à valoriser la langue française », a déclaré Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française.

Deux prix Valorisation de la langue française ont été remis. Voici les récipiendaires :

Prix Personnalité

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais à la valorisation de la langue française. La personne lauréate est :

Mme Monique Cormier : Elle a grandement contribué à la valorisation de la langue française tout au long de sa riche carrière académique. Elle est professeure titulaire au Département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal et a mis sur pied le Bureau de valorisation de la langue française dans cette université. En ce qui a trait à l'initiative présentée, le concours d'éloquence « Délie ta langue! » a pour objectif de valoriser la langue française auprès des étudiantes et des étudiants inscrits au 1er cycle dans l'une des 11 universités participantes. La finale du concours 2023 s'est tenue en présence du public, à Montréal et en ligne.

Prix Coup de coeur

Ce prix célèbre l'effet mobilisateur d'une initiative de valorisation de la langue française menée par une organisation sur le territoire montréalais. L'organisation lauréate est :

CARI St-Laurent : Depuis plus de 30 ans, le CARI St-Laurent offre des services de francisation auprès d'une clientèle immigrante dans le but de faciliter leur intégration à la société québécoise. En ce qui a trait à l'initiative présentée, le CARI St-Laurent a mis sur pied des ateliers de pratique du français auprès des stagiaires du programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal. Ce projet pilote, mené en collaboration avec le Service des ressources humaines de la Ville, a permis d'offrir aux stagiaires de parfaire leur maîtrise de la langue française, et ce, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

« La Ville affirme son engagement à valoriser et à faire rayonner la langue française auprès de toute la collectivité montréalaise afin de créer des liens entre les différentes communautés culturelles, toutes générations confondues, autour de la langue française. En affirmant l'utilisation du français comme langue commune, nous désirons susciter chez divers publics un intérêt de nature à bâtir un sentiment d'appartenance à la société québécoise francophone », a ajouté Dominique Ollivier.

Un jury composé de personnes ayant contribué à la promotion et à la valorisation de la langue française dans leur domaine d'expertise a effectué l'évaluation des candidatures. Le jury était présidé par M. Jean-Philippe Alepins. M. Alepins, diplômé de HEC Montréal, est directeur des partenariats et de la philanthropie chez MR-63, un projet novateur d'infrastructure culturelle dans Griffintown. Membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) et de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), il est aussi parrain à la Jeune chambre de commerce de Montréal. Il préside enfin le comité organisateur des prix ESTim 2023 de la CCEM.

