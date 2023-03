Klas annonce un module de calcul innovant pour révolutionner les déploiements en périphérie





Klas, leader mondial des solutions d'Edge intelligence, a lancé un nouveau module de calcul robuste, le VoyagerVM 4.0, alimenté par le nouveau processeur embarqué Intel® Xeon® D (anciennement connu sous le nom d'Ice Lake D). La conception innovante intègre la toute dernière technologie de calcul en périphérie et dispose d'une interface d'extension pour prendre en charge des déploiements en périphérie plus agiles et plus ouverts.

La conception robuste du VoyagerVM 4.0 lui permet de fonctionner en continu dans des environnements austères et à énergie limitée, avec des températures ambiantes très variables, sans impact sur les performances. Sa taille compacte en fait la plateforme informatique idéale pour l'industrie lourde, les véhicules autonomes, les transports intelligents et les applications militaires.

Avec le nouveau processeur Intel, VoyagerVM 4.0 est 2,32 fois plus rapide que les générations précédentes, et intègre la sécurité basée sur le matériel et l'accélération de l'IA. VoyagerVM 4.0 est le premier module compact qui supporte l'architecture de sécurité pour différentes piles de cloud et de fournisseurs de logiciels, et qui peut exécuter des applications d'AA/IA à forte intensité de calcul dans des environnements déconnectés ou connectés de manière intermittente.

« L'une des principales exigences des programmes de nos clients est de fournir une architecture de pointe ouverte qui stimule l'innovation et qui est à l'épreuve du temps », a déclaré John Gallager, PDG de Klas. « VoyagerVM 4.0 est conçu avec le client à l'esprit et représente un changement radical dans la façon dont nous allons architecturer et déployer l'infrastructure à la périphérie, en éliminant les silos de calcul sous-utilisés à la périphérie. »

Caractéristiques principales de VoyagerVM4.0 :

Processeur : Intel® Xeon® D (10 coeurs)

Stockage : 4 x disques à chiffrement automatique basés sur NVMe

Réseau : 4 x SFP28 (débit de 100 Gbps)

Interface d'extension : PCIe 4.0

Faible consommation : 9 - 36 VDC (120 Watts)

Conçu pour être robuste, VoyagerVM 4.0 répond à la norme TrueTaticaltm, conçu pour résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.

L'interface d'extension VoyagerVM 4.0 permet une reconfiguration sur le terrain en ajoutant des unités de traitement graphique (GPU), des périphériques de stockage en réseau (NAS) et d'autres fonctionnalités futures sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils.

« Traditionnellement, le déploiement de l'informatique et de la technologie opérationnelle (OT) à la périphérie est encombrant et, du point de vue de la sécurité, l'architecture et le réseau sont alors figés dans le temps », a déclaré Frank Murray, directeur technique de Klas. « Avec VoyagerVM 4.0, nous avons pris l'initiative d'ouvrir la périphérie, afin d'offrir aux clients la flexibilité d'une périphérie qui peut être mise à l'échelle avec de nouvelles fonctionnalités sans qu'il soit nécessaire de procéder à des reconception d'architectures majeures ou de faire des compromis sur la sécurité. »

VoyagerVM 4.0 est compatible avec la gamme de châssis et d'accessoires Voyager. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.klasgroup.com/products/voyager-vm-4-0/

À propos de Klas

Klas est une société d'ingénierie et de conception qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions de communication innovantes pour la périphérie des réseaux. La société est spécialisée dans l'intégration des capacités de mise en réseau des entreprises des leaders mondiaux de l'informatique avec des plateformes matérielles et logicielles spécialement conçues pour répondre aux demandes du marché et aux exigences environnementales les plus strictes. Klas collabore avec des partenaires stratégiques, dont Cisco, Dell et Microsoft, pour soutenir les déploiements en périphérie dans les secteurs de l'administration, des transports et de l'automobile. Pour plus d'informations, visitez le site www.klasgroup.com.

