La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2023 attribuée aux artistes Maude Arsenault de l'UQAM et Kyle Alden Martens de Concordia

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - La finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et artiste et photographe, Maude Arsenault, ainsi que le diplômé à la maîtrise en beaux-arts en sculpture de l'Université Concordia et artiste interdisciplinaire, Kyle Alden Martens, reçoivent la prestigieuse Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2023.

D'une valeur de près de 60?000 dollars chacune, pour une durée de deux ans, la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain offre aux personnes lauréates la reconnaissance et le soutien indispensables au perfectionnement de leurs oeuvres et à l'avancement de leurs recherches créatrices, à un moment important de leurs parcours, alors qu'elles passent de la sphère universitaire au milieu professionnel. La Bourse est remise chaque année à deux personnes finissantes ou diplômées d'une maîtrise ou d'un doctorat en arts visuels ou médiatiques de la Faculté des arts de l'UQAM et de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia.

Les personnes lauréates 2023

Après plusieurs années derrière l'objectif dans le milieu de la mode, Maude Arsenault, photographe, artiste, mère et féministe, bifurque autour de 2015 vers les arts visuels. Son travail investit les thèmes de la représentation féminine, de l'espace privé, de la domesticité et de l'intimité. Elle explore à partir de l'image photographique et imprimée, le collage, la sculpture et l'installation. Ce faisant, ses projets déploient des corps-espaces et des espaces du corps inattendus, dans une perspective d'auto-détermination pour les femmes.

Maude Arsenault est titulaire d'un certificat en histoire de l'art de l'Université de Montréal et est finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Elle est aussi récipiendaire de la bourse du Centre des Femmes de l'UQAM (2020) et de la bourse en arts visuels Yvonne L. Bombardier 2021, en plus d'avoir remporté le prestigieux prix international de photographie Hariban Award au Japon en 2020.

«?Je tiens à remercier l'UQAM et le comité de sélection de m'avoir octroyé la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2023, déclare Maude Arsenault. J'ai reçu cette nouvelle comme une reconnaissance et un appui inestimable de la part de la communauté académique et du milieu professionnel, pour un projet de vie que je ne croyais pas envisageable il y a tout juste quelques années. Reconnaissant mon travail et mes recherches en photographie et en imprimé qui traitent des réalités et oppressions faites aux femmes, cette formidable récompense arrive à un moment charnière de ma vie. En tant qu'artiste-finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM et mère monoparentale, je suis exaltée par les possibilités que la bourse Bronfman m'offrira. Je suis enchantée d'avoir choisi l'UQAM pour entreprendre ma maîtrise. Grâce à la polyvalence du programme, la qualité de l'enseignement, la bienveillance et l'accompagnement de ma direction de recherche et des professeures et professeurs de l'École des arts visuels et médiatiques et de la Faculté des arts, j'ai été propulsée, nourrie et transformée. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à la famille Bronfman.?»

En 2022-2023, Maude Arsenault réalise une résidence de recherche création d'un an en Gaspésie sur les corps physiques et les corps territoires. Le résultat de cette recherche sera présenté aux Rencontres de la photographie en Gaspésie en 2023.

Kyle Alden Martens ( Concordia )

Kyle Alden Martens est un artiste interdisciplinaire établi à Montréal qui pratique la sculpture, l'installation et la performance. Récemment diplômé du programme de maîtrise ès beaux-arts en sculpture de l'Université Concordia, il y a reçu le soutien des bourses d'études en arts plastiques Dale-et-Nick-Tedeschi, des bourses d'études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (CRSH) et du Fonds de recherche du Que?bec -- Socie?te? et culture (FRQSC).

Kyle Alden Martens a présenté des expositions en solo à CIRCA art actuel à Montréal, à AXENÉO7 à Gatineau et au Khyber Centre for the Arts à Halifax. Son exposition PORTABLE CLOSETS a également voyagé partout au pays, à la Stride Gallery, au Centre Clark et à l'Eastern Edge Gallery. Il a par ailleurs coprésenté ses oeuvres aux galeries Patel Brown, Bradley Ertaskiran et Pangée ainsi qu'à la Galerie Leonard & Bina Ellen, entre autres.

«?C'est avec humilité et reconnaissance que je reçois la bourse Bronfman, souligne Kyle Alden Martens. Elle m'apporte un soutien financier primordial, me permettant de me consacrer à mon travail et de créer des sculptures de plus grande envergure. Avant, ma pratique était axée sur le placard, et le vêtement sculptural représentait en quelque sorte un corps se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur de ce proverbial placard queer. À certains égards, ma pratique pivotera de l'étoffe au métal, de la douceur à la dureté. Le geste de percer -- coup vif et tranchant -- et l'idée du perçage -- petit trou aux marges adoucies par le tissu cicatriciel -- sont les deux points de départ de ma recherche. Dernièrement, les diverses facettes des bijoux et de leurs écrins imprègnent mon oeuvre, de leur intérieur tactile à leur dure coquille extérieure en passant par les matières qui les composent comme le bois, la soie et les métaux lourds.

Montréal m'attirait pour plusieurs raisons, dont son immense communauté artistique qui, avec Concordia, a façonné cette période dynamique de ma vie. Cet accès aux ressources de Concordia au cours des deux prochaines années m'aidera à créer les sculptures et les installations plus complexes que j'ai en tête. Je porte un intérêt tout aussi grand à faire carrière en enseignement, alors c'est une occasion de gagner en expérience.?»

Kyle Alden Martens bénéficie actuellement d'une subvention de création du Conseil des arts du Canada tandis qu'il examine des sites d'entreposage en vue de trouver des métaphores inédites pour le proverbial placard.

La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain : prestigieuse et inestimable

«?L'appui financier de la Fondation Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain est inestimable pour les artistes en début de carrière, affirme la doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM Joanne Lalonde. Cette bourse est l'une des plus généreuses offertes aux artistes de la relève en arts visuels au Canada et leur donne l'assurance de pouvoir s'investir entièrement dans leur travail de recherche et création, en plus de favoriser leur transition vers les milieux professionnels. Je remercie chaleureusement les Bronfman pour leur appui authentique et manifeste au fil des années. Depuis 2010, la bourse a permis de créer une communauté d'artistes qui participent pleinement au rayonnement des arts et de la culture l'échelle nationale et internationale. Les parcours de Maude Arsenault (UQAM) et de Kyle Alden Martens (Concordia) sont des plus prometteurs. Mon homologue de Concordia, Annie Gérin, et moi-même sommes extrêmement fières de leurs réalisations qu'on pourra notamment voir à la Foire Plural en avril prochain. Nous leur souhaitons une fructueuse carrière.?»

Annie Gérin, doyenne de la Faculté des beaux-arts de Concordia, souligne également l'importance de cette bourse. «?La bourse Bronfman est une rare occasion pour des artistes émergents de se vouer pleinement à leur art pendant les années déterminantes qui suivent l'obtention de leur diplôme et marquent le début de leur carrière, affirme-t-elle. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Stephen et Claudine Bronfman pour leur générosité et leur soutien renouvelés.?»

Personnes lauréates antérieures

À ce jour, 28 artistes d'exception se sont vu remettre la Bourse. Les personnes lauréates antérieures sont :

2022 : Rémi Belliveau (UQAM) et Diyar Mayil (Concordia)

2021 : Nico Williams (Concordia) et Leila Zelli (UQAM)

2020 : Heidi Barkun (UQAM) et Mara Eagle (Concordia)

2019 : Céline Huyguebaert (UQAM) et Madeleine Mayo (Concordia)

2018 : Frédérique Laliberté (Concordia) et Émilie Serri (UQAM)

2017 : Andréanne Abbondanza-Bergeron (Concordia) et Martin Leduc (UQAM)

2016 : Yannick Desranleau (Concordia) et Guillaume Adjutor Provost (UQAM)

2015 : Velibor Boz?ovic? (Concordia) et Myriam Jacob-Allard (UQAM)

2014 : Marie Dauverné (UQAM) et Brendan Flanagan (Concordia)

2013 : Nadia Seboussi (UQAM) et Kim Waldron (Concordia)

2012 : Sébastien Cliche (UQAM) et Julie Favreau (Concordia)

2011 : Aude Moreau (UQAM) et Pavitra Wickramasinghe (Concordia)

2010 : Steve Bates (Concordia) et Véronique Savard (UQAM)

Les réalisations des personnes lauréates seront exposées à la Foire Plural, du 21 au 23 avril 2023. Kyle Alden Martens y sera présent pour présenter ses oeuvres.

À propos de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman

La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman est un organisme de bienfaisance qui aspire à créer et à innover à l'échelle locale, nationale et internationale en mettant l'accent sur Montréal.

