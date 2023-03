Avis aux médias - Point de presse de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires muncipales et d'habitation





QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La députée de Mille-îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation, Mme Virginie Dufour, informe les représentantes et les représentants des médias qu'elle tiendra un point de presse le vendredi 31 mars concernant l'interpellation à la ministre responsable de l'Habitation.

DATE : 31 mars 2023

HEURE : 9h30

LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 16:00 et diffusé par :