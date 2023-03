ELIE SAAB, présentera son tout premier défilé de robes de mariées à la Barcelona Bridal Fashion Week





BARCELONE, Espagne, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- ELIE SAAB, l'une des marques de haute couture les plus en vue, a été invitée, en tant qu'invitée d'honneur, à présenter son tout premier défilé de robes de mariées pendant la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW). Le célèbre styliste a également choisi la BBFW, le plus grand salon international de l'industrie de la mode nuptiale, comme scène de son premier défilé en Espagne.

ELIE SAAB, la marque de luxe libanaise, présentera sa collection de mariage printemps-été 2024 à la Barcelona Bridal Fashion Week le soir du 19 avril. Le défilé de mode aura lieu lors de la Barcelona Bridal Night, un événement spécialement conçu pour l'occasion, auquel participeront des acheteurs, des designers, des professionnels de la mode, des influenceurs, des célébrités, ainsi que des médias internationaux qui assisteront tous à une soirée mémorable.

Selon Elie Saab Jr, PDG de ELIE SAAB : « Le défilé de Barcelone est une occasion très importante pour ELIE SAAB. Entrer dans le monde du mariage pendant la Bridal Fashion Week dans un défilé exclusif est un vrai plaisir. Nous sommes ravis de célébrer la mariée tout en continuant d'élargir les expressions de la femme ELIE SAAB. »

À propos d'ELIE SAAB

Elie Saab a fondé sa marque éponyme en 1982, à seulement 18 ans. Depuis, la maison ELIE SAAB s'est établie comme l'un des leaders mondiaux de la Haute Couture, avec des ateliers basés à Paris, Beyrouth et Londres. Elie Saab est devenu en 2002 le couturier de choix lorsque Halle Berry a porté l'une de ses création de Haute Couture pour recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Ce moment a propulsé la marque au rang de coup de coeur choisi par la royauté et les célébrités du monde entier pour les apparitions sur les tapis rouges.

ELIE SAAB a continué à s'appuyer sur le savoir-faire et l'élégance innée pour lesquels il est reconnu, en élargissant dans les catégories du prêt-à-porter, des robes de mariée, des accessoires, des lunettes et du parfum et sa gamme pour la maison. ELIE SAAB rejoint la première ligue des marques mondiales de luxe mode et lifestyle.

À propos de BBFW

La Barcelona Bridal Fashion Week est le plus grand défilé de mode autour du mariage organisé par Fira de Barcelona avec le soutien du gouvernement de Catalogne. L'édition 2023, qui aura lieu du 21 au 23 avril, présentera les collections de grandes entreprises et de nouveaux talents du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2043483/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

