Les luminaires Fluence permettent d'améliorer la production des cultivateurs de cannabis du monde entier

Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage à LED à haut rendement énergétique pour la production commerciale de cannabis et alimentaire, permet aux cultivateurs de cannabis du monde entier de parvenir à une stabilité opérationnelle grâce à la réduction de leurs coûts dans cette période de turbulences et de volatilité du marché de l'énergie.

Les cultivateurs de cannabis du monde entier subissent les effets de l'augmentation des coûts d'exploitation en raison des défis auxquels fait face la chaîne d'approvisionnement et de la fluctuation rapide des prix de l'énergie ; il est donc plus important que jamais pour les cultivateurs d'investir dans des solutions fiables et économiques et de les intégrer. La technologie LED de la série VYPR de Fluence offre aux cultivateurs un contrôle accru des dépenses énergétiques et davantage de possibilités de personnaliser le spectre lumineux en choisissant de ce qui fonctionne le mieux pour des cultures spécifiques.

Le remplacement des anciens systèmes d'éclairage au sodium haute pression (SHP) par des luminaires à LED de Fluence, peu gourmands en énergie et respectueux de l'environnement, est l'un des moyens les plus simples de faire des économies, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'impact sur les réseaux électriques locaux. Les cultivateurs de cannabis du monde entier, dont beaucoup se trouvent en Amérique du Nord, ont également réduit leurs dépenses d'investissement en utilisant la profonde expérience et les conseils de Fluence pour aider les partenaires à bénéficier de rabais ou de subventions en matière d'efficacité énergétique dans les États dotés de programmes éligibles.

« Les solutions d'éclairage à LED de Fluence aident les cultivateurs de cannabis en Amérique du Nord et dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique à rendre plus performantes leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité », a déclaré Steve Graves, vice-président principal de la stratégie et des produits chez Fluence. « La gamme de produits VYPR permet aux cultivateurs d'abandonner les systèmes d'éclairage HPS et d'économiser des dizaines de milliers de dollars par an en consommation d'énergie ».

Les experts horticoles et techniques de Fluence permettent à leurs associés de concevoir, d'adapter et d'appliquer des solutions d'éclairage à des installations spécifiques et d'atteindre leurs objectifs en matière d'homogénéité de la croissance des plantes. Alors que les cultivateurs ont dû habituellement planifier le contrôle de l'environnement en fonction de la forte chaleur dégagée par les appareils HPS, les appareils VYPR et toutes les autres LED de Fluence réduisent les interférences avec la température et l'humidité dans l'espace cultivé. Les équipes internes de recherche et d'horticulture de Fluence travaillent en étroite collaboration avec leurs associés avant, pendant et après l'installation pour s'adapter à la flexibilité et au contrôle que les LED exercent sur les conditions environnementales pour la croissance des plantes et l'échelle opérationnelle.

Chroni-Co, une entreprise familiale d'agriculture commerciale en Afrique du Sud, de dixième génération, a choisi d'intégrer le cannabis médical dans son portefeuille de produits horticoles en 2019. Elle s'est tournée vers Fluence en raison de son leadership dans le secteur des lampes à LED horticoles et de son soutien professionnel aux entreprises qui se lancent dans la production de cannabis ou qui ont déjà un pied dedans. Chroni-Co s'est appuyé sur la gamme complète de produits Fluence visant à augmenter la production, la durabilité et le respect de l'environnement, en incorporant VYPR 2P, VYPR 3P et SPYDR 2X pour faciliter la transition vers la culture du cannabis tout en surfant sur la production d'une récolte par temps chaud pour contrer les hivers froids de l'Afrique du Sud.

« Lorsque nous sommes entrés dans l'univers du cannabis médical, nous voulions trouver un partenaire dans le secteur de l'éclairage à l'efficacité prouvée et ayant apporté son soutien à des cultures de cannabis performantes à l'échelle mondiale qui soient étayées par la recherche scientifique », a déclaré James Simpson, directeur et fondateur de Chroni-Co. « Après notre premier contact avec Fluence, nous avons su que nous avions trouvé le partenaire idéal. Les solutions VYPR et SPYDR de Fluence nous ont aidés à réduire nos émissions tout en diminuant nos dépenses d'exploitation. Plus important encore, elles nous ont aidés à fournir à nos clients un produit de meilleure qualité et plus homogène ».

Les premiers résultats obtenus par Chroni-Co sont plus que prometteurs, avec des LED de Fluence qui entraînent une augmentation de 30 % des niveaux de cannabinoïdes et une amélioration de la morphologie des plantes de cannabis ; ceci prouve la capacité des produits Fluence comme VYPR et SPYDR à produire des récoltes de cannabis très performantes et respectueuses de l'environnement dans les régions hivernales difficiles, grâce à une meilleure gestion de la chaleur et en compensant le manque de lumière naturelle du soleil par rapport aux luminaires HPS.

« Aider les partenaires scientifiques à obtenir un produit plus homogène et un bénéfice net plus sain est notre fer de lance chez Fluence », a déclaré Timo Bongartz, directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Fluence. « Sous la technologie LED de Fluence, le cannabis médical de Chroni-Co a commencé comme étant une fleur d'excellente qualité, sans changement jusqu'à ce jour, et il est maintenant vendu à des patients dans toute l'Allemagne, ce qui témoigne de la qualité du produit et de la mondialisation actuelle du marché du cannabis où nous sommes fiers de jouer un rôle ».

Les solutions d'éclairage à LED de Fluence sont disponibles à l'achat pour les cultivateurs agréés dans les territoires où la culture du cannabis est autorisée. Pour de plus amples informations sur Fluence, rendez-vous sur le site www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage à LED, peu gourmandes en énergie pour les cultures commerciales et les applications de recherche. Fluence est l'un des principaux fournisseurs d'éclairage à LED sur le marché mondial du cannabis et s'attache à faciliter une production végétale plus efficace pour les plus grandes fermes verticales et les plus grands producteurs de produits en serre du monde. Le siège mondial de Fluence se trouve à Austin, au Texas, et son siège EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence fonctionne comme une unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour de plus amples informations sur Fluence, rendez-vous le site www.fluence.science.

