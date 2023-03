Abbove récompensé comme « meilleure solution d'externalisation de technologie patrimoniale » en Europe





Abbove, la plateforme de gestion patrimoniale, a été récompensée comme "meilleure solution d'externalisation de technologique patrimoniale " lors des WealthBriefing European Awards 2023. Cette nouvelle coïncide avec le franchissement du cap symbolique des 1000 conseillers patrimoniaux utilisant la plateforme pour accompagner 30 000 familles dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Les WealthBriefing Awards ont été conçus pour récompenser les organisations exceptionnelles, regroupées par spécialité et par zone géographique, dont le jury indépendant a estimé qu'elles avaient fait preuve d'innovation et d'excellence au cours de l'année écoulée.

La wealth-tech belge ne s'arrête pas là, puisqu'elle compte désormais plus de 1 000 conseillers issus de banques privées et Family Offices en Europe qui utilisent cette technologie pour placer l'approche patrimoniale holistique au coeur de la relation client. Des groupes bancaires tels que BNP Paribas Fortis, Quintet Group ou Deutsche Bank en Belgique font confiance à Abbove pour améliorer la manière dont ils gèrent, collectent et exploitent les données patrimoniales de leurs clients et pour leur offrir un accompagnement financier plus ancré et s'inscrivant dans le long terme.

Guillaume Desclée, PDG d'Abbove, commente ce succès en ces termes :

"C'est un honneur de recevoir ce prix. Au cours des cinq dernières années, nous avons développé une technologie patrimoniale efficace qui permet aux institutions financières de digitaliser la façon dont elles collectent, gèrent et traitent les données patrimoniales de leurs client. Au travers de cette démarche nous voulons changer la nature de la relation entre le client et son conseiller pour qu'ils puissent mieux collaborer pour faire du patrimoine familiale une véritable source de développement»

À propos d'Abbove

Abbove (anciennement PaxFamilia) est une plateforme de gestion patrimoniale collaborative qui réunit les conseillers financiers, leurs clients, les données patrimoniales et la technologie en un seul endroit. Sa technologie intervient et digitalise le processus de gestion patrimoniale à trois niveaux : comprendre le contexte patrimonial global du client, offrir les outils nécessaires pour proposer la bonne solution ou le bon conseil au bon moment au client et le suivre en permanence dans le cadre d'une relation à long terme et profondément enracinée.

