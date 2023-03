Route 169, secteur de la côte du Cran - Création d'un groupe de travail pour améliorer la sécurité sur la route 169 à Roberval





ROBERVAL, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, annoncent la mise sur pied d'un groupe de travail dont le mandat est de trouver la solution qui permettra d'améliorer la sécurité dans le secteur de la côte du Cran, sur la route 169, située entre Roberval et Saint-Prime.

Les recommandations de cette équipe, formée de membres du personnel du Ministère, de la MRC du Domaine-du-Roy, des municipalités de Saint-Prime et de Roberval, de même que de la communauté de Mashteuiatsh, sont attendues dans la prochaine année.

Le travail amorcé à l'automne 2022 par les experts en sécurité du Ministère sera bonifié à l'aide des informations techniques recueillies par l'équipe multidisciplinaire. En effet, les données provenant des autres organisations permettront de cibler une solution concertée avec le milieu.

Rappelons que le Ministère a mis en oeuvre rapidement des actions concrètes en 2022, telles que l'abaissement de la limite de vitesse à 80 km/h, l'ajout d'un radar pédagogique et la bonification de la signalisation avec l'ajout de différents panneaux.

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement et nous sommes convaincus que la réunion de tous les partenaires locaux autour de cet objectif commun donnera les résultats escomptés. Les conclusions de ce groupe de travail viendront définir les besoins actuels et futurs dans ce secteur en prenant tout en considération afin que la solution proposée s'intègre harmonieusement avec les différentes composantes du milieu. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureuse de la mise en place de ce groupe de travail en concertation avec les acteurs du milieu. Il est important de trouver une solution rapide et à long terme pour sécuriser ce secteur qui est problématique depuis plusieurs années. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La création de ce groupe de travail est une étape importante dans le dossier de la côte du Cran et nous nous en réjouissons. Je suis convaincu que les forces du milieu arriveront à trouver une solution durable et adaptée aux besoins. Je m'engage à tenir informés de façon régulière nos citoyens sur le suivi de ces travaux. Ce dossier s'éternise depuis trop longtemps et surtout, les victimes sont déjà trop nombreuses. »

Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

La première rencontre de l'équipe multidisciplinaire s'est tenue le 29 mars 2023.

Le Ministère a également organisé une activité de sensibilisation, le 17 mai 2022, afin d'informer les usagers de la route de la nouvelle limite de vitesse en vigueur et de les sensibiliser aux particularités du secteur.

