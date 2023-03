La Canada Vie lance un produit d'assurance - le premier en son genre - pour encourager les Canadiens à faire des dons de bienfaisance





Du jamais vu au Canada : un nouveau produit d'assurance vie avec participation conçu pour soutenir les organismes de bienfaisance

WINNIPEG, MB, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit d'assurance vie avec participation - le premier en son genre au Canada - conçu pour les dons de bienfaisance. Grâce à ce produit, les clients peuvent choisir un organisme de bienfaisance enregistré qui sera à la fois propriétaire et bénéficiaire de la police.

Ce produit novateur, appelé Donner au suivant, répond à la fois aux besoins des clients qui souhaitent soutenir un organisme de bienfaisance et à ceux des organismes de bienfaisance enregistrés qui ont été sélectionnés. Les clients peuvent verser une prime unique en toute simplicité et ainsi avoir droit à un reçu officiel de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés deviennent les propriétaires et les bénéficiaires de la police entièrement libérée et profitent de tous les avantages qui y sont associés.

« À la Canada Vie, nous cherchons constamment des moyens efficaces de rendre nos collectivités plus fortes en aidant nos clients, mais aussi en soutenant les organismes de bienfaisance à un moment où ils en ont le plus besoin », affirme Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. « Ce nouveau produit reflète nos valeurs et permet aux clients de soutenir les causes qui leur tiennent à coeur. Il suffit de verser une seule prime pour constater les effets bénéfiques du don; il n'y aura pas d'autres versements à faire ni d'autres engagements à prendre plus tard. »

Donner au suivant est le premier produit sur le marché canadien de l'assurance conçu spécifiquement pour les dons de bienfaisance. Il donne aux clients la possibilité de laisser un héritage, tout en offrant aux organismes de bienfaisance la latitude et la souplesse voulues à l'égard de la police d'assurance.

« Ce produit aura sans contredit d'énormes retombées positives pour les organismes de bienfaisance canadiens », déclare Ruth MacKenzie, présidente et chef de la direction, Association canadienne des professionnels en dons planifiés. « L'assurance vie a toujours été un instrument puissant pour les Canadiens désireux de protéger leur famille. Ceux-ci peuvent maintenant étendre la portée de cet instrument et soutenir les causes qui leur sont les plus chères, et ce, tout en profitant des avantages offerts au Canada sur les plans fiscal et financier, et du côté de la planification successorale. »

À partir du 30 mars, tout Canadien souhaitant laisser un héritage pourra profiter de ce nouveau produit exclusif en communiquant avec un conseiller. Pour en savoir plus, consultez canadavie.com.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir environ 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

