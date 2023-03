Le ministre Vandal présente les investissements du budget pour rendre la vie plus abordable





YELLOWKNIFE, NT, le 30 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, était à Yellowknife pour présenter le budget de 2023 : Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère ainsi que les investissements visant à rendre la vie plus abordable.

Le Canada a connu une reprise remarquable depuis la pandémie. En effet, parmi les pays du G7, c'est le Canada qui a connu la croissance économique la plus forte au cours de la dernière année, et à l'heure actuelle, 830?000 Canadiennes et Canadiens de plus qu'avant la pandémie ont un emploi. L'inflation, même si elle est encore trop élevée, a diminué pendant huit mois consécutifs, le taux de chômage s'approche de son creux historique, et grâce à notre régime pancanadien de garderies à 10 $ par jour, le nombre de femmes sur le marché du travail a atteint un taux record, y compris aux Territoires du Nord-Ouest.

Le budget de 2023 table sur ces progrès importants.

Afin de rendre la vie abordable, le budget de 2023 offre un nouveau remboursement pour l'épicerie, une mesure ciblée d'allégement de l'inflation dont bénéficieront environ 11 millions de Canadiennes et de Canadiens et de familles qui en ont le plus besoin; cela représente un supplément qui pourra atteindre 467 $ pour les couples admissibles ayant des enfants, 234 $ pour les personnes seules sans enfant et 225 $ en moyenne pour les personnes âgées. Le gouvernement prend également des mesures pour éliminer les frais indésirables et les prêts à conditions abusives et les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises et aider la population canadienne à conserver une plus grande part de ses revenus.

Pour renforcer le système de santé public et universel, le budget de 2023 y injecte 311 millions de dollars ici, dans les Territoires du Nord-Ouest, afin de réduire les listes d'attente, d'élargir l'accès aux services de santé familiale et de s'assurer que les territoires sont en mesure de fournir rapidement les soins de santé de qualité que la population mérite et s'attend à recevoir. Les peuples autochtones font face à des défis particuliers dans le domaine des soins de santé; c'est pourquoi nous investissons également 2 milliards de dollars sur une période de dix ans pour assurer l'accès à des services de santé de qualité et culturellement sûrs, ce qui s'aligne avec les priorités des partenaires autochtones. Le budget de 2023 instaure également le nouveau Régime canadien de soins dentaires, dont bénéficieront environ neuf millions de Canadiennes et de Canadiens, pour que personne au Canada n'ait à choisir entre sa santé et le paiement de ses factures mensuelles.

À l'appui de l'économie propre du Canada, le budget propose des investissements transformateurs qui permettront de lutter contre les changements climatiques et qui créeront de nouveaux débouchés pour les entreprises et les travailleurs au pays. Sont notamment prévues des mesures importantes destinées à fournir de l'énergie propre et moins coûteuse et à soutenir les investissements dans les communautés de même que la création d'emplois bien rémunérés pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest.

En partenariat avec les Territoires du Nord-Ouest et les partenaires autochtones, les mesures d'électricité propre comprises dans le budget de 2023 appuieront, partout dans le Nord, des projets axés sur la transition vers l'abandon du diesel et sur l'atteinte des objectifs de réduction des émissions, ce qui comprend le projet d'expansion d'Atlin et le projet Kivallik Hydro-Fibre Link.

En proposant un plan budgétaire responsable grâce auquel le Canada pourra conserver le déficit ainsi que le ratio de la dette nette au PIB les plus faibles parmi les pays du G7, le budget de 2023 contribuera à l'édification d'un Canada sûr, durable et abordable pour tous, d'un océan à l'autre.

Citations



«?Nous vivons une période difficile dans un monde difficile, mais il n'y a pas de meilleur endroit où vivre que le Canada. Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie abordable, renforcer le système de santé public et bâtir une économie canadienne forte, durable et sûre, et ce pour tous.?»

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le budget de 2023 est centré sur certaines des grandes priorités de nos territoires. Cela comprend des mesures pour soutenir les besoins en logement des Autochtones, les plans d'assainissement des mines et des investissements dans des projets d'infrastructure importants comme le projet d'expansion hydroélectrique de Taltson, afin de faciliter la transition vers une énergie propre. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref



Le budget 2023 propose d'affecter 4 milliards de dollars supplémentaires à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour qu'elle mette en oeuvre la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique, qui résulte d'une élaboration conjointe.

Le budget de 2023 prévoit un remboursement unique pour l'épicerie d'une valeur totale de 2,5 milliards de dollars à titre d'allégement ciblé de l'inflation. Environ 11 millions de personnes et de familles canadiennes à revenu faible ou modeste recevront ce remboursement, qui pourra représenter un supplément allant jusqu'à 467 $ pour les couples admissibles ayant deux enfants, jusqu'à 234 $ pour les personnes seules sans enfant, et jusqu'à 225 $ en moyenne pour les personnes âgées.

Le budget 2023 annonce que le gouvernement a l'intention de collaborer avec les organismes de réglementation, les provinces et les territoires en vue de réduire les frais indésirables pour les Canadiens. Il peut s'agir des frais d'itinérance et des frais élevés facturés à l'achat de billets d'événement et de concert, des frais excessifs de bagages et des frais d'expédition et de fret injustifiés.

Le budget de 2023 annonce que le gouvernement entend :

modifier le Code criminel afin de réduire le taux d'intérêt criminel de l'équivalent de 47 % à 35 % en taux annualisé (taux annuel du coût d'emprunt ou TAC), pour ainsi le ramener au plafond en vigueur au Québec, qui est celui le plus bas parmi les provinces. Le gouvernement lancera également des consultations pour déterminer si le taux d'intérêt criminel devrait être abaissé encore davantage;

annualisé

modifier l'exemption du Code criminel pour les prêts sur salaire afin d'obliger les prêteurs sur salaire à facturer au plus 14 $ par tranche de 100 $ empruntés, conformément au taux en vigueur à Terre-Neuve-et- Labrador , qui est le plafond le plus bas parmi les provinces.

Dans le budget 2023, le gouvernement annonce qu'il travaillera à l'instauration d'un droit à la réparation des biens pour qu'il soit plus facile et moins coûteux pour les consommateurs canadiens de faire réparer leurs appareils électroménagers et électroniques plutôt que de les remplacer. Le gouvernement lancera des consultations cet été qui porteront notamment sur le droit à la réparation des biens et l'interopérabilité de l'équipement agricole; il travaillera aussi étroitement avec les provinces et les territoires afin de faire progresser la mise en oeuvre du droit à la réparation, de rendre la vie de la population canadienne abordable et de protéger l'environnement.

Le budget de 2023 annonce que le gouvernement fédéral collaborera avec des partenaires étrangers et d'autres parties concernées afin d'envisager la mise en place d'un port de recharge normalisé au Canada pour les téléphones, les tablettes, les appareils photo, les ordinateurs portables et les autres appareils électroniques dans le but de faire diminuer les coûts pour les consommateurs canadiens et de réduire la quantité de déchets électroniques.

Depuis 2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) offre le service simple et gratuit Produire ma déclaration , qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles de produire automatiquement leur déclaration de revenus par téléphone après avoir répondu à une série de brèves questions. Le budget de 2023 annonce que le gouvernement fédéral portera le nombre de personnes admissibles à ce service à deux millions d'ici 2025, soit presque le triple du nombre actuel.

, qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles de produire automatiquement leur déclaration de revenus par téléphone après avoir répondu à une série de brèves questions. Le budget de 2023 annonce que le gouvernement fédéral portera le nombre de personnes admissibles à ce service à deux millions d'ici 2025, soit presque le triple du nombre actuel. Le budget de 2023 annonce également qu'à compter de l'année prochaine, l'ARC mettra à l'essai un nouveau service de production automatique conçu pour aider les personnes vulnérables qui ne produisent pas leur déclaration de revenus à recevoir les prestations auxquelles elles ont droit.

Le budget de 2023 propose d'améliorer l'aide financière aux étudiants pour l'année scolaire commençant le 1 er août 2023 en :

augmentant les Bourses d'études canadiennes de 40 %, de manière à accorder jusqu'à 4? 200 dollars aux étudiants à temps plein;

aux étudiants à temps plein;

relevant le plafond des prêts d'études canadiens sans intérêt de 210 $ à 300 $ par semaine d'étude;



supprimant l'obligation pour les étudiants âgés de 22 ans ou plus de se soumettre à une vérification du crédit afin d'être admissibles la première fois à des bourses et à des prêts d'études fédéraux.

Dans le budget de 2023, le gouvernement annonce qu'il a obtenu de Visa et de MasterCard l'engagement de réduire les frais pour les petites entreprises tout en protégeant les points de récompense des consommateurs canadiens par les grandes banques du pays.

Produits de communication connexes

Pour les questions qui concernent le Budget 2023, veuillez vous adresser au Ministère des Finances Canada [email protected] .

Restez branchés

Participez à la discussion sur le Nord :

Twitter : @GouvCanNord

Facebook : GouvCanNord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour en savoir plus ou vous abonner, consultez www.rcaanc.gc.ca/filsrss

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 13:38 et diffusé par :