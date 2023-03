BAE Systems et Heart Aerospace collaborent à la mise au point d'une batterie pour les avions électriques





Une batterie légère et révolutionnaire pour les avions électriques commerciaux permettra des voyages aériens régionaux efficaces

GOTHENBURG, Suède, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- BAE Systems, entreprise de premier plan dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, et Heart Aerospace, fabricant suédois d'avions électriques, ont annoncé une collaboration visant à définir le système de batterie de l'avion électrique régional ES-30 de Heart.

La batterie sera la première du genre à être intégrée dans un avion régional à décollage et atterrissage conventionnels électriques (eCTOL), ce qui lui assurera un fonctionnement efficace sans émissions et avec un faible niveau de bruit.

«Notre solution de pointe s'appuie sur une expertise de plusieurs décennies pour fournir les technologies et les systèmes nécessaires à l'évolution du transport durable », a déclaré Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général des solutions de contrôle et d'avionique chez BAE Systems. « Nous sommes ravis de collaborer avec Heart Aerospace à la mise au point d'un système de batterie innovant pour son avion électrique. »

Le programme s'appuiera sur plus de 25 ans d'expertise de BAE Systems dans l'électrification des grands véhicules industriels lourds. Aujourd'hui, la société compte plus de 15 000 systèmes d'alimentation et de propulsion opérationnels dans le monde entier. Les travaux relatifs à ce programme seront réalisés dans les installations ultramodernes de la société à Endicott, dans l'État de New York.

« La vaste expérience de BAE Systems dans le développement de batteries pour les applications terrestres lourdes et son expertise dans la mise au point de systèmes de contrôle de la sécurité essentiels pour l'aérospatiale en font un partenaire idéal pour cette nouvelle étape importante pour l'ES-30 et l'industrie aéronautique », a déclaré Sofia Graflund, directrice de l'exploitation chez Heart Aerospace. « Nous sommes impatients de décarboniser le transport aérien ensemble. »

L'avion ES-30 sera propulsé par quatre moteurs électriques et offre une autonomie de 200 kilomètres en mode tout électrique, une autonomie de 400 kilomètres en mode hybride avec 30 passagers et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers.

L'ES-30 disposera également d'une option de mise à niveau rentable et évolutive au fur et à mesure du développement de la technologie des batteries. La feuille de route de mise à niveau des batteries permet d'augmenter l'énergie utilisable à poids égal, ce qui permet d'allonger les durées de vol et d'élargir les options d'itinéraires.

Heart Aerospace a enregistré un total de 230 commandes et 100 options pour l'ES-30, ainsi que des lettres d'intention pour 108 avions supplémentaires.

À propos de BAE Systems

BAE Systems, Inc. et ses 34 000 collaborateurs font partie d'une entreprise mondiale de défense, d'aérospatiale et de sécurité qui compte 89 600 employés dans le monde. Nous fournissons une gamme complète de produits et de services pour l'air, la terre, la mer et l'espace, ainsi que des solutions avancées en matière d'électronique, de renseignement, de sécurité et d'informatique, et des services de soutien. Notre dévouement se manifeste dans tout ce que nous concevons, produisons et livrons - pour protéger ceux qui nous protègent grâce à une culture de haute performance et d'innovation. Nous repoussons les limites du possible pour offrir à nos clients un avantage décisif là où il le faut. www.baesystems.com/US @BAESystemsInc

À propos de Heart Aerospace

Chez Heart Aerospace, nous travaillons à la pointe de la technologie tout en contribuant à un avenir durable. La mission de Heart est de créer le moyen de transport le plus écologique, le plus abordable et le plus accessible au monde. Cette mission repose sur l'idée que le transport aérien électrique deviendra la nouvelle norme des vols régionaux et qu'il peut constituer un facteur déterminant pour relever les principaux défis du secteur en matière de développement durable. www.heartaerospace.com

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Eric Peterson, BAE Systems

Mobile : +1 603-288-4082

[email protected]

Christina Zander, Heart Aerospace

Mobile : +46 728-889-610

[email protected]

