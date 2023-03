ProWein 2023 : Wine of Moldova s'engage à devenir durable





DÜSSELDORF, Allemagne, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- 21 mars 2023 : Au cours de la dernière année, la Moldavie, qui compte 2 millions d'habitants, a ouvert ses portes à plus de 600 000 réfugiés arrivant de l'Ukraine voisine. Cette générosité a valu à l'ancienne République soviétique le qualificatif de « petit pays au grand coeur ».

Aujourd'hui, l'industrie viticole moldave a dévoilé un ambitieux programme de développement durable, alors que les principaux acteurs cherchent à investir 500 millions de dollars dans de nouveaux vignobles, un accroissement des capacités et l'innovation technologique au cours des cinq prochaines années.

Cette vision audacieuse a été tracée lors de l'édition 2023 de ProWein, où Robert Joseph a animé une table ronde intitulée « Wine of Moldova : 10 années révolutionnaires de construction d'une marque de vin nationale. » Un débat animé a permis d'analyser comment « un petit pays viticole dynamique comme la Moldavie peut rivaliser avec les géants mondiaux ». Elizaveta Breahna, directrice par intérim de l'Office national du vin, Caroline Gilby MW, experte de longue date des vins de la région, et première Master of Wine de Pologne et Wojciech Bo?kowski, ont tous participé à la table ronde. Ils ont analysé les efforts déployés par la Moldavie pour accroître son cachet international, et notamment ses mérites relatifs à accorder la priorité aux cépages autochtones plutôt qu'aux cépages internationaux ainsi qu'aux mélanges des deux, qui ont la préférence de Robert Joseph. L'un des principaux objectifs de l'industrie est de devenir une destination touristique , de calibre mondial, avec une augmentation de 50 % du nombre d'exploitations viticoles accueillant des visiteurs.

Wojciech Bo?kowski a commenté : « "10 années révolutionnaires de construction d'une marque de vin nationale" n'est pas un simple slogan, il résume parfaitement l'incroyable transformation des vignobles et des exploitations viticoles du pays. Malgré l'embargo commercial imposé par la Fédération de Russie, l'industrie vinicole a joué un rôle important dans l'économie du pays, représentant environ 3 % du PIB et 8 % des exportations totales, et faisant vivre plus de 50 000 familles dans les zones rurales. »

Selon Caroline Gilby MW : « Aujourd'hui, les vignerons moldaves ont relevé le défi de répondre aux exigences des marchés occidentaux et ont réalisé des progrès impressionnants. Ils se sont réunis et ont changé le paysage viticole du pays. »

En tant que marque nationale, Wine of Moldova s'engage à repositionner l'ancienne République soviétique en tant que premier exportateur de vins de première qualité d'Europe de l'Est. Les vins moldaves ont remporté 5 014 prix internationaux au cours de la dernière décennie. Pour citer Robert Joseph, « l'histoire unique de la Moldavie, la diversité des cépages et les conditions de culture idéales la placent en excellente position pour accorder la priorité à une viticulture durable avec une nouvelle génération de vignerons ambitieux. »

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y9mMzz9YXk4

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 13:13 et diffusé par :