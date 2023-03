MISE À JOUR - Avis aux médias - Conclusion du Sommet sur les chantiers





MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - La responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier, invite les membres des médias à une mêlée de presse pour faire le point à la suite de la tenue du Sommet sur les chantiers.

Elle sera accompagnée de la responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, du responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, du président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, et du président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

Date : Le jeudi 30 mars 2023 Heure : 16 h 15 Lieu : Centre des sciences de Montréal

2, rue de la Commune Ouest

Montréal, H2Y 4B2

Salon du président (2e étage)

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

