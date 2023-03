Le ballet « Le rêve dans le pavillon rouge » voit sa popularité augmenter auprès de la jeunesse chinoise





NANJING, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ ? Un ballet original Le rêve dans le pavillon rouge, coproduit par le Centre des arts du spectacle de Jiangsu et l'Orchestre traditionnel chinois de Nanjing, a récemment été présenté à Nanjing. La troupe fera une tournée nationale en visitant des villes comme Shanghai, Suzhou et Hangzhou cette année. Malgré cette quatrième tournée, la passion du public pour la représentation n'a jamais faibli, avec des billets vendus presque immédiatement. Le ballet voit une montée en popularité parmi les jeunes qui sont ravis de découvrir la beauté de la culture traditionnelle de la Chine.

Pour voir le ballet, veuillez cliquer sur : https://www.youtube.com/watch?v=fWa6hBGiY3w

Qu'est-ce qui fait du ballet Le rêve dans le pavillon rouge un succès en Chine ? Comment peut-il toucher le public, et surtout les jeunes ? Le ballet est enraciné dans le classique de la littérature chinoise. Le rêve dans le pavillon rouge est l'un des quatre grands romans classiques chinois, écrit par Cao Xueqin pendant la dynastie Qing. Le roman a été considéré comme l'encyclopédie de la société féodale chinoise pour son observation précise et détaillée de la vie et des structures sociales typiques de la société chinoise du XVIIIe siècle. Nanjing, classée « Ville de littérature » par l'UNESCO, est la ville natale de l'auteur d'origine, Cao Xueqin, et le berceau de Le rêve dans le pavillon rouge. Pendant le ballet, le public peut s'immerger dans la prospérité de l'ancienne ville de Nanjing.

De plus, le ballet est une combinaison harmonieuse de tradition et de modernité. Dans une certaine mesure, le ballet a transformé de manière créative et a développé de façon novatrice la littérature traditionnelle, mettant en évidence le talent et l'innovation des jeunes artistes. Il parvient à mettre en valeur la culture chinoise et la conception esthétique dans la forme d'un ballet, insufflant la culture traditionnelle avec vitalité dans la nouvelle ère. La plupart des artistes de la troupe sont nés après 1990. Ils prennent en considération la préférence esthétique des jeunes lors de la conception des étapes avec ingéniosité, visant à mettre en évidence la beauté et la sagesse orientale unique.

L'art transcende les frontières. Maintenant, les auditoires du monde entier peuvent apprécier l'expression innovante de la culture chinoise traditionnelle en ligne, indépendamment de la distance. Suivez les comptes Facebook et YouTube de « China Culture & Art » pour profiter des moments forts et des photos de scène de la représentation.

