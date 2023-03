Verimatrix obtient le Certificat EMVCo d'Évaluation de la Sécurité pour sa protection logicielle des applications de paiement mobile





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix XTD Code Shield pour les applications mobiles Android a obtenu le Certificat d'Évaluation de la Sécurité EMVCo en tant qu'outil de protection logicielle (SPT). Ce certificat garantit que la solution de sécurité des applications mobiles de Verimatrix répond aux exigences strictes en matière de sécurité des paiements.

EMVCo est l'organisme technique mondial qui facilite l'interopérabilité et l'acceptation des transactions de paiement sécurisées dans le monde entier en assurant la gestion et l'évolution des spécifications EMV® et des processus d'essai connexes. Verimatrix a obtenu le Certificat d'Évaluation de la Sécurité à l'issue d'une évaluation rigoureuse réalisée par Riscure, un laboratoire de sécurité accrédité par EMVCo.

L'obtention du Certificat EMVCo d'Évaluation de la Sécurité s'inscrit dans la continuité des initiatives de Verimatrix qui visent à simplifier le processus de mise sur le marché des clients d'applications Android. Il devrait permettre d'accélérer les délais de commercialisation et également l'obtention du statut d'outil de protection logiciel certifié dans le cadre du programme de paiement mobile logiciel (Software-Based Mobile Payment Program, SBMP).

"Ce Certificat EMVCo d'Évaluation de la Sécurité illustre la volonté de Verimatrix d'offrir des technologies avancées et contrôlées par l'industrie, lesquelles découragent les cybercriminels dans leurs tentatives de piratage des applications mobiles ainsi que de leurs connexions précieuses avec les clients de l'entreprise", a déclaré Juha Högmander, vice president of the cybersecurity business de Verimatrix. "Le Certificat EMVCo d'Évaluation de la Sécurité témoigne du sérieux avec lequel Verimatrix prend en compte les cyber-menaces - et nous sommes convaincus que cela nous différencie sur le marché."

Pour plus d'informations sur la technologie de protection du code Verimatrix XTD, consultez le site https://www.verimatrix.com/fr/produits/code-protection/

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 11:50 et diffusé par :