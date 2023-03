Cognite Data Fusion® est la première entreprise du secteur à répondre aux exigences DNV pour les jumeaux numériques





Cognite, un leader mondial des logiciels industriels, en collaboration avec Aker BP, annonce aujourd'hui s'être conformé avec succès à la norme DNV-RP-A204. DNV, leader mondial en classification et fournisseur expert indépendant de services de gestion des risques et d'assurance, a développé la norme DNV-RP-A204 comme référence pour l'assurance qualité des différentes approches de l'industrie de l'énergie pour la création et l'exploitation de jumeaux numériques.

La certification couvre le produit principal de Cognite, Cognite Data Fusion®, une plateforme de DataOps industriel qui combine des sources de données et des informations hétérogènes pour héberger, structurer, intégrer et contextualiser les données dédiées aux solutions de jumeau numérique. Le périmètre de l'évaluation englobe la cybersécurité et la maturité du développement logiciel, notamment les processus de vérification et de validation, les indicateurs de qualité des données et la garantie opérationnelle.

Cette certification fait suite à un rapport du principal prestataire de services d'information indépendant S&P Global qui a élu la plateforme Cognite Data Fusion® leader parmi 20 fournisseurs de jumeaux numériques évalués sur leurs progrès en matière d'optimisation des actifs et d'opérations autonomes. Selon l'étude, Cognite est le chef de file de l'intégration et de la contextualisation numériques dans les domaines de l'OT, l'IT et de l'ingénierie des données.

Ces récompenses signalent aux clients actuels et futurs que Cognite Data Fusion® fournit des jumeaux numériques industriels ouverts à la pointe de l'industrie permettant :

D'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions d'IA pour la gestion de la performance des actifs grâce à une combinaison d'informations et de sources de données

De se connecter aux simulateurs de physique et d'aider à déployer l'apprentissage automatique guidé par la physique

D'établir une confiance dans les données et les modèles de calcul exécutant le jumeau numérique

D'activer des solutions d'analyse prédictive telles que la planification par scénarios

De fournir un ensemble de visualisations de données intuitives qui favorisent l'agilité et la valeur

« Le DataOps industriel ouvert de Cognite Data Fusion est le leader du marché de l'intégration de données pour les jumeaux numériques industriels », déclare Paula Doyle, directrice du numérique chez Aker BP. « Dans le cadre du projet de développement du champ Yggdrasil, nous établissons une nouvelle norme en termes d'exploitation d'un champ pour atteindre une efficacité élevée et de très faibles émissions. Il s'agit d'opérations contrôlées à distance, de plateformes de production sans personnel, de décisions axées sur la technologie et les données, et de processus de travail. Cette certification renforce davantage notre confiance en Cognite Data Fusion®, nous sommes persuadés que cette plateforme nous aidera à atteindre nos objectifs ambitieux pour Yggdrasil. »

« Les déploiements de jumeaux numériques réussis reposent essentiellement sur une solide capacité d'intégration des données », déclare Oscar Abbink, directeur, technologie et innovation énergétiques chez S&P Global Commodity Insights.

« La norme DNV-RP-A204 est le premier choix du secteur de l'énergie pour la création et l'assurance qualité des jumeaux numériques. Elle établit une référence pour les approches de construction et d'exploitation de la technologie et transforme le potentiel en une véritable rentabilité des investissements », déclare Lucy Craig, directrice, croissance, innovation et digital, systèmes énergétiques chez DNV. « Développé en collaboration avec l'industrie de l'énergie, la norme DNV-RP-A204 fournit des conseils précieux aux développeurs de jumeaux numériques, introduit une référence contractuelle entre les fournisseurs et les utilisateurs et agit comme une garantie pour la technologie. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur cognite.com/industrial-digital-twin.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise SaaS industrielle mondiale qui a été créée avec une mission précise : donner rapidement aux entreprises industrielles les moyens de disposer de données contextualisées, fiables et accessibles afin de contribuer à une transformation numérique élargie des industries à forts capitaux dans le monde entier. Notre plateforme principale de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de données et de domaines industriels de collaborer rapidement et en toute sécurité pour développer, opérationnaliser et adapter des solutions et des applications d'IA industrielle afin d'offrir à la fois rentabilité et durabilité. Rendez-vous sur notre site www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de DNV

DNV est un fournisseur expert indépendant de services de gestion des risques et d'assurance, intervenant dans plus de 100 pays. Grâce à sa vaste expérience et à son expertise approfondie, DNV fait progresser la sécurité et la performance durable, fixe les normes de l'industrie, inspire et invente des solutions.

Qu'il s'agisse d'évaluer une nouvelle conception de navire, d'optimiser les performances d'un parc éolien, d'analyser les données de capteurs d'un gazoduc ou de certifier la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise agroalimentaire, DNV permet à ses clients et à leurs actionnaires de prendre des décisions importantes en toute confiance.

Dans le secteur de l'énergie

DNV assure l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique grâce à ses services de conseil, de surveillance, de vérification et de certification. En tant que premier réseau mondial d'experts et de conseillers techniques indépendants en matière d'énergie, le fournisseur d'assurance permet aux industries et aux gouvernements de se frayer un chemin dans les transitions étroitement liées et très complexes qui ont lieu au niveau mondial et régional dans le secteur de l'énergie. DNV s'engage à atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris et aide ses clients à se diriger plus rapidement vers un système énergétique hautement décarboné.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.dnv.com

