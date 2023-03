LES PME ITALIENNES DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE SERONT REPRÉSENTÉES PAR L'IEG AU SALON CDEPE À CHENGDU





RIMINI, Italie et CHENGDU, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Du 30 mars au 1er avril, la 17e édition de l'exposition internationale de protection de l'environnement de Chengdu (CDEPE) se tiendra à Chengdu, en Chine.



L'exposition internationale de protection de l'environnement de Chengdu (CDEPE) inaugurera demain sa 17e édition en Chine avec un pavillon dédié aux PME italiennes spécialisées dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement, des énergies renouvelables et de l'économie circulaire.

« Cette année, la CDEPE est le premier événement de grande envergure dans le domaine de la protection de l'environnement à se tenir dans l'ouest de la Chine, depuis la réouverture des frontières du Dragon Rouge après trois ans », a déclaré Lorenzo Cagnoni, président de l'IEG.

« Avec une superficie de 25 000 mètres carrés et 360 entreprises, la CDEPE 2023 dépassera les chiffres de 2019, ce qui témoigne d'une reprise positive du secteur de la protection de l'environnement en Chine occidentale, ouverte à un échange technologique avec l'Italie », a commenté Corrado Peraboni, CEO de l'IEG.

LES ORGANISATEURS

La CDEPE, l'un des principaux salons chinois du secteur de la protection de l'environnement, se tiendra au Century City New International Convention and Exhibition Center de Chengdu jusqu'au 1er avril. L'exposition est organisée par l'IEG, Italian Exhibition Group (moteur d'Ecomondo et de K.EY, dirigé par Alessandra Astolfi, directrice mondiale des expositions) et l'Association chinoise de l'industrie de la protection de l'environnement (CAEPI), avec le soutien de l'industrie de la protection de l'environnement du Sichuan (SCEPI) et de l'Europe China Environmental Exhibitions (ECEE).

ITA-ITALIAN TRADE AGENCY ET PAVILLON DE L'ÉCONOMIE DURABLE DE L'ITALIE : LA PROVENANCE DES ENTREPRISES

Les neuf entreprises présentes à la CDEPE 2023 de Chengdu sont des PME qui fournissent des solutions technologiques dans divers domaines de l'économie circulaire : contrôle de la pollution de l'eau, prévention et atténuation de la pollution de l'air, surveillance environnementale et traitement des déchets solides, économies d'énergie et nouvelles énergies, services environnementaux, emballages durables et certifications. De Lombardie, Air Clean, Megasystem et Sebigas Renewable Energy ; d'Émilie, Compopack et Hydro Italia ; Labio Test, d'Udine ; Mold, de Vénétie ; Systea, du Latium ; et Rina Consulting, acteur mondial dans le domaine de la certification environnementale et technologique. Le pavillon italien a été créé en partenariat avec l'ITA-ITALIAN TRADE AGENCY, qui soutient le développement des entreprises italiennes sur les marchés étrangers, et par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. L'ITA dispose d'un réseau de bureaux à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Hong Kong, et s'apprête à en ouvrir un cinquième à Chengdu, en étroite collaboration avec le consulat italien de Chongqing, afin de développer et d'améliorer les relations économiques et commerciales entre l'Italie et la Chine, en particulier dans la province du Sichuan et dans les régions du sud-ouest de la Chine. La nature b2b2g de l'événement chinois en fait le lieu idéal pour permettre aux entreprises italiennes de toucher un large groupe d'utilisateurs de technologies de l'environnement provenant à la fois d'entreprises privées et d'institutions locales de la province du Sichuan, qui compte une population de plus de 80 millions d'habitants.

