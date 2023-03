Nouvel encodeur de caméra H.265 SDI et infrarouge compatible avec l'IA





LINCOLN, Nebraska, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Z3 Technology, LLC, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'encodage vidéo, est heureux de présenter un nouvel encodeur de caméra double à faible latence et compatible avec l'IA, qui prend en charge les caméras SDI et IR. Cet encodeur H.265/H.264 diffuse et enregistre simultanément des vidéos 3G-SDI ou HD-SDI avec des caméras thermiques longue portée telles que FLIR® Boson®, FLIR® Tau® 2, Leonardo DRS® Tenum® et d'autres caméras thermiques numériques ou analogiques personnalisées.

Le nouveau modèle FSDI-13A convient parfaitement aux systèmes de surveillance de pointe et sans personnel qui ont besoin d'un encodeur vidéo riche en fonctionnalités et de fonctions d'analyse personnalisables dans un format compact et efficace. Les principales caractéristiques du produit comprennent la possibilité d'envoyer des métadonnées KLV avec le flux de données ou des superpositions d'horodatage GPS sur la vidéo, ainsi que la fourniture aux clients d'une plate-forme pour mettre en oeuvre leurs propres analyses en périphérie. Le système est conçu et construit par Z3 Technology à l'aide d'un processeur Ambarella®, ce qui garantit la cybersécurité requise pour la conformité aux normes NDAA, BAA et TAA.

Les clients peuvent facilement intégrer le modèle FSDI-13A dans leurs systèmes de gestion vidéos grâce à la conformité aux profils S et T d'ONVIF®. Les commandes des caméras peuvent être envoyées par Ethernet avec les commandes FLIR®, Sony® VISCA® et Leonardo DRS® intégrées. La caméra et l'encodeur peuvent être gérés via l'interface graphique Web, ONVIF, HTTPS API ou en série.

Le modèle FSDI-13A est disponible soit avec un logiciel préchargé, soit avec un kit de démarrage de prototypage rapide SDK en option. L'option FSDI-15A fournit une interface externe légère pour les produits ayant des restrictions d'espace ou de poids. Pour en savoir plus sur les autres solutions de caméras proposées par Z3, envoyez un e-mail à l'adresse [email protected] ou consultez notre site Web www.Z3technology.com/camera-solutions/.

À propos de Z3 Technology

Z3 Technology est un fabricant américain d'encodeurs et de décodeurs vidéo intégrés et de solutions pour caméras. Nos produits vont de la 4K à la SD pour répondre aux besoins des caméras visibles et thermiques. Z3 Technology est un partenaire d'intégration de Sony® et un partenaire platinum de Texas Instruments®. Z3 fournit des solutions d'encodage, de streaming et de décodage vidéo depuis 2006. Notre gamme de produits diversifiée comprend une variété de solutions d'encodage vidéo Z3 qui utilisent les chipsets Texas Instruments®, Ambarella® et Qualcomm® dans des solutions de cartes de petite taille jusqu'aux boîtiers de caméra IP66.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commercialestm ou des marques déposées® de leurs propriétaires respectifs.

