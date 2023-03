AEGEAN et CAE s'associent pour créer le premier centre de formation au vol le plus perfectionné en Grèce





La plus importante compagnie aérienne grecque et le chef de file mondial dans le domaine de la formation pour l'aviation civile s'associent pour créer le centre de formation au vol le plus perfectionné de l'Europe du Sud-Est, alimenté en énergie verte.

ATHÈNES, Grèce, le 30 mars 2023 /CNW/ - AEGEAN, la plus importante compagnie aérienne en Grèce, et CAE, le chef de file mondial en matière de formation pour l'aviation civile, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise dans le but de mettre en place le premier centre de formation au vol en Grèce. Pouvant accueillir jusqu'à sept simulateurs de vol, le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training fera partie de la nouvelle base technique de 85 000 m2 d'AEGEAN à l'aéroport international d'Athènes. Ce nouveau centre devrait commencer à former les pilotes et les membres d'équipage d'ici la fin de l'année 2023. Il s'agira du centre de formation au vol le plus perfectionné de l'Europe du Sud-Est et il sera alimenté en énergie verte.

Cette coentreprise exploitera initialement quatre (4) simulateurs de vol, dont deux Airbus A320neo, un Boeing 737NG et un ATR 72-600, ainsi que des dispositifs de formation pour le personnel de cabine. Elle offrira également de l'espace pour trois (3) simulateurs de vol supplémentaires. Au maximum de sa capacité, le centre pourra former chaque année jusqu'à 3 500 pilotes (42 000 heures de formation) et beaucoup plus de membres d'équipage.

Le nouveau centre de formation au vol élargit ainsi le réseau mondial de formation de CAE et fait partie intégrante de la création de l'écosystème aéronautique d'AEGEAN en Grèce. Ce projet entre dans l'investissement de 140 millions ? réalisé par AEGEAN pour soutenir l'industrie aéronautique locale et faire de la compagnie aérienne et de la Grèce une plaque tournante de l'aviation en Europe du Sud-Est.

Le centre de formation au vol sera alimenté par l'énergie solaire produite par 35 000 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés dans le nouvel hangar « vert » d'AEGEAN, générant 3 MW ou 4,4 GWh d'électricité par an, dans l'un des aéroports les plus durables d'Europe.

Dimitris Gerogiannis, chef de la direction d'AEGEAN, raconte : « C'est avec une grande fierté que j'annonce cet important partenariat avec CAE, le chef de file mondial en matière de formation pour l'aviation civile, dans le but d'établir le premier écosystème aéronautique pour la formation au vol et les services de soutien technique, en Grèce. AEGEAN et CAE mettent leur expertise et leur savoir-faire au service d'une coentreprise, tout en partageant des valeurs communes en matière de perfectionnement des employés. Dès le début, la vision d'AEGEAN a été d'ajouter une valeur considérable à notre pays et à l'industrie aéronautique locale en donnant à notre personnel la possibilité d'améliorer ses compétences et d'atteindre son plein potentiel. J'ai hâte de voir comment les deux équipes vont s'unir pour créer une culture commune d'excellence dans notre nouveau centre de formation. Il s'agit d'un investissement pour l'avenir de l'aviation. Un investissement qui fera croître notre entreprise et notre industrie, mais surtout, qui offrira un potentiel illimité à notre personnel. »

« Nous sommes ravis de nous associer à AEGEAN pour créer le centre de formation au vol le plus perfectionné de la région et étendre notre réseau de formation pour l'aviation commerciale à Athènes », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « AEGEAN et CAE partagent des valeurs communes et nous sommes impatients d'unir nos forces pour aller plus loin et offrir une expérience de formation inégalée aux pilotes et au personnel de cabine. En tant qu'acteur de l'écosystème aéronautique nouvellement établi en Grèce, nous nous réjouissons de la réussite de la coentreprise avec AEGEAN et de l'essor du secteur de l'aviation dans le pays et toute la région. »

À propos du premier écosystème aéronautique pour les services de soutien technique et la formation en Grèce

En décembre 2022, AEGEAN a annoncé un investissement de 140 millions ? pour créer la première installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du pays et la première installation de formation sur simulateur pour les pilotes et le personnel de cabine dans l'un des premiers hangars alimentés par des panneaux solaires en Europe. Un investissement qui, à son terme, devrait créer jusqu'à 500 nouveaux emplois directs, et au total plus de 1 100 nouveaux emplois directs et indirects hautement qualifiés, sur une période de cinq à sept ans.

Avec une capacité de 85 000 m2, ce projet comblera un manque important d'infrastructures au niveau local pour les services de soutien aux tiers par le biais de deux activités principales parallèles :

Le centre de maintenance, réparation et révision (MRO), avec le développement d'une base technique comptant jusqu'à 10 postes de maintenance, de réparation et de contrôle technique pour différents types d'aéronefs.

Le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training pour les pilotes et les membres d'équipage, utilisant jusqu'à sept simulateurs de vol ultramodernes pour les principaux types d'aéronefs, ainsi que des installations pour la formation spéciale du personnel de cabine.

Le projet prévoit également la modernisation technologique et l'amélioration énergétique des installations du bâtiment grâce à l'installation de 35 000 m2 de panneaux photovoltaïques qui créeront l'un des premiers hangars alimentés par des panneaux solaires d'Europe.

À propos d'AEGEAN

AEGEAN, la compagnie aérienne qui connaît le mieux la Grèce, propose un réseau de 161 destinations (30 nationales et 131 internationales) vers 46 pays, exploité avec une flotte de 76 avions dont les tout nouveaux AIRBUS A320 et A321 neo. AEGEAN a été honorée, pour la 11e année consécutive et pour un total de 12 fois au cours des 13 dernières années, par le prix Skytrax World Airline 2022, pour sa position de meilleure compagnie aérienne régionale d'Europe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.aegeanair.com et www.olympicair.com.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

Personnes-ressources à AEGEAN

Affaires d'entreprise

Marina Spyridaki, gestionnaire, Affaires d'entreprise

Téléphone : + 30 210 6261 890,

Cellulaire : +30 6947 43 55 25

Courriel : [email protected]

Elona Poukamisa, gestionnaire principale, Communications d'entreprise

Téléphone : + 30 210 35 51 674

Cellulaire : +30 6985 02 51 26

Courriel : [email protected]

Relations avec les investisseurs

Anthi Katelani, chef des relations avec les investisseurs

Téléphone : +30 210 35 51 519

Courriel : [email protected]

Personnes-ressources à CAE :

Médias

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-514-341-2000, poste 7939,

[email protected]

Presse spécialisée

Jessica Shergill, directrice, Marketing intégré et Nouveaux marchés adjacents, Aviation civile,

+1-514-341-2000, poste 6944,

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760,

[email protected]

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 10:15 et diffusé par :