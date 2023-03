DEEP Robotics fait une percée dans la recherche autonome à l'aide de robots quadrupèdes





HANGZHOU, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- DEEP Robotics Co., un pionnier international du développement et de l'application industrielle des robots quadrupèdes, a annoncé aujourd'hui qu'une équipe de cinq robots Jueying X20 a réalisé avec succès une série de recherches collaboratives autonomes dans le cadre d'un essai utilisant huit scénarios différents dans un environnement inconnu de 3 000 mètres carrés.

Lors de simulations de recherches d'urgence, les robots ont été chargés de récupérer des objets inflammables et explosifs, ainsi que de secourir des personnes blessées. Pour ce faire, les cinq robots X20 ont été équipés d'une caméra panoramique haute résolution, d'un réseau LiDAR et Mesh. Ils se sont ensuite coordonnés les uns avec les autres pour couvrir différentes zones de recherche et accomplir les tâches.

« Les équipes chargées des recherches d'urgence ou de l'exploration des sites sont souvent confrontées à des problèmes tels que l'insuffisance des données sur les sites et les risques pour leur sécurité personnelle. C'est là que ces robots peuvent apporter une aide précieuse », a déclaré Wei Tang, responsable de l'ingénierie algorithmique chez DEEP Robotics.

L'environnement de localisation est cartographié à l'aide de la technologie laser pour un algorithme de cartographie et de positionnement synchrone. Cela permet à chaque robot de se voir attribuer indépendamment différentes zones d'exploration et cibles en temps réel par le biais d'un mécanisme de collaboration. Les robots peuvent alors effectuer la recherche en grappe d'un grand nombre de zones inconnues avec une navigation et un routage autonomes.

Wei Tang a ajouté : « Le succès de cet essai ouvre la voie à la future adoption de robots quadrupèdes dans des environnements difficiles et à haut risque, pour aider ou remplacer les humains dans l'accomplissement de tâches potentiellement mortelles, tout en augmentant la vitesse et la précision des opérations de sauvetage d'urgence. »

Cet essai révolutionnaire a été rendu possible grâce à l'algorithme avancé de DEEP Robotics pour l'exploration autonome et coordonnée de plusieurs robots. Le flux de données et les mouvements très efficaces entre les cinq robots X20 leur permettent de naviguer dans des environnements très dynamiques et de choisir de manière autonome le chemin le plus efficace tout en calculant des itinéraires alternatifs.

Les détails de l'essai et les résultats de la recherche ont été publiés par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers[1].

Le X20 est la dernière édition de la série Jueying de DEEP Robotics, qui a été conçue et déployée avec succès pour une utilisation industrielle depuis son lancement en 2021. Les tâches qu'il entreprend comprennent les inspections électriques, les sauvetages d'urgence, les inspections de sécurité publique, les inspections de tunnels, de mines et de sites industriels, ainsi que l'exploration de chantiers de construction.

[1] Towards Coordinated Multi-Robot Exploration under Bandwidth-constrained Conditions, 24 janvier 2023?Institute of Electrical and Electronics Engineers, https://ieeexplore.ieee.org/document/10018691/authors#authors

À propos de DEEP Robotics

DEEP Robotics Company Ltd. est l'un des pionniers internationaux du développement de robots quadrupèdes et a été la première entreprise à explorer les applications industrielles de ces robots en Asie. Elle a été la première entreprise à réaliser des inspections entièrement autonomes avec des robots quadrupèdes en Chine.

Fondée en 2017, DEEP Robotics a développé sa série de robots propriétaires Jueying qui a maintenant été déployée dans l'inspection de la sécurité, l'exploration, le sauvetage public et une variété d'autres applications. Au fur et à mesure qu'elle ajoute de nouvelles couches de sophistication au robot, de nouvelles utilisations lui sont trouvées.

L'équipe de DEEP Robotics compte plus de 60 % de chercheurs et de développeurs. Ses principaux membres ont obtenu leur doctorat et d'autres qualifications post-universitaires dans des universités de premier plan à travers le monde.

L'entreprise travaille en partenariat avec de nombreuses institutions, entreprises et universités de premier plan pour faire progresser en permanence la technologie et les applications des robots quadrupèdes. Parmi ces partenaires figurent Tencent, Alibaba, l'Université de Tsinghua et l'Université d'Édimbourg.

Le robot à quatre pattes Jueying de DEEP Robotics, qui a la taille d'un chien de sauvetage, a attiré l'attention de nombreux médias, notamment Science Robotics, IEEE Spectrum, Nikkei, CNBC et BBC, ainsi que de nombreuses publications spécialisées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter ou suivez-nous que :

Site Web : www.deeprobotics.cn/en/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/deep-robotics/

YouTube : www.youtube.com/@deeprobotics8601

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2043088/autonomous_search_trial_DEEP_Robotics_quadrupedal_robots.jpg

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 10:06 et diffusé par :