SoftServe obtient la certification ISO 14001:2015 pour son système de gestion environnementale

SoftServe a annoncé l'obtention de sa certification ISO 14001:2015, la norme internationale appliquée aux systèmes de gestion environnementale (EMS pour environmental management system). L'obtention de cette certification reflète l'engagement de SoftServe envers la durabilité environnementale et met en évidence ses processus d'amélioration continue à faibles émissions de carbone.

Pour obtenir la certification ISO 14001:2015, les entreprises doivent passer par un audit approfondi et prouver qu'elles mènent énergiquement des actions de réduction de leur empreinte écologique et qu'elles sont véritablement conscientes de leur impact environnemental.

Au cours de l'année écoulée, SoftServe a réduit les émissions directement liées à sa production de plus de 55 % et a réutilisé plus de 90 % de ses équipements IT. L'entreprise a également instauré une politique de gestion environnementale pour la décennie à venir.

« Nous disposons d'un plan précis pour continuer à réduire les impacts négatifs de notre activité sur la planète, qui s'applique tant à nos processus internes qu'aux services innovants destinés à nos clients », a déclaré Chris Baker, président-directeur général de SoftServe. « En tant qu'entreprise mondiale de technologie, il est essentiel pour nous d'accorder la priorité à des solutions écoresponsables. Cette certification atteste de notre engagement et du degré élevé de nos attentes. Nous visons la neutralité carbone d'ici 2032 et privilégions les solutions qui nous permettront de relever les défis environnementaux des entreprises de tous les secteurs. »

L'audit de SoftServe s'est achevé en novembre 2022 et la certification a été obtenue en février 2023.

Pour en savoir plus sur l'engagement de SoftServe envers la durabilité environnementale, cliquez ici.

