Selon le rapport sur les segments de marché de Best, les assureurs français reconsidèrent leurs hypothèses de catastrophes naturelles après une autre année couteuse





La fréquence et la sévérité croissantes des phénomènes météorologiques tels que les sécheresses, les tempêtes et les incendies poussent les assureurs et les réassureurs français à reconsidérer leur tarification et appétit pour les risques de catastrophe naturelle, selon un nouveau rapport d'AM Best.

Le rapport sur les segments de marché de Best, intitulé « Les assureurs français reconsidèrent leurs hypothèses de catastrophes naturelles après une autre année couteuse », souligne que les températures record et les fortes sécheresses ont engendré des pertes importantes de dommages aux biens en 2022. Selon les dernières estimations de France Assureurs, les pertes des assureurs résultant de catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques ont atteint près de 10 milliards EUR en 2022, ce qui a poussé les réassureurs à augmenter les prix et renforcé les conditions au renouvellement du 1er janvier.

