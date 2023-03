Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges de la Cour du Québec





QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Pascale Tremblay et de MM. Alexandre Henri et Jean-Philippe Marcoux comme juges de la Cour du Québec.

Mme Pascale Tremblay est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1992. Elle a commencé sa carrière au ministère de la Justice. Depuis 1996, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Mme Tremblay occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Trois-Rivières.

M. Alexandre Henri détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1998. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2019, il exerçait sa profession à titre de membre du Tribunal administratif du logement. M. Henri remplira ses fonctions principalement à la Chambre civile à Saint-Jérôme.

M. Jean-Philippe Marcoux est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2010. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2018, il exerçait sa profession à titre d'avocat associé principal du cabinet Marcoux Elayoubi Raymond. M. Marcoux occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.

