Converge Technology Solutions Corp. honoré dans la liste Tech Elite 250 de CRN en 2023





TORONTO et GATINEAU, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureux d'annoncer que CRN, une marque de The Channel Company, l'a reconnu comme faisant partie de la liste Tech Elite 250 de l'année 2023.

Les entreprises comptent sur les fournisseurs de solutions pour maintenir les niveaux les plus élevés de prouesses techniques dans l'ensemble des produits et services essentiels afin de les aider à relever les défis actuels en matière de technologies de l'information (TI) et à tirer parti des avantages des solutions de pointe. Pour répondre à cette demande, les fournisseurs de solutions, comme les fournisseurs de services stratégiques, les intégrateurs de systèmes, les fournisseurs de services gérés et les revendeurs à valeur ajoutée, s'efforcent de maintenir des niveaux élevés de formation et de certification des fournisseurs de TI et d'atteindre les niveaux les plus élevés dans le cadre des programmes partenaires de ces fournisseurs. Cette liste annuelle présente des fournisseurs de solutions de toutes tailles aux États-Unis et au Canada qui se sont distingués en atteignant le plus haut niveau et en obtenant la plus vaste gamme de certifications et de spécialisations de fournisseurs de technologie clés dans les espaces de l'infrastructure, de l'informatique en nuage et de la sécurité.

« La liste Tech Elite 250 de CRN regroupe les principaux fournisseurs de solutions du réseau des TI qui possèdent les connaissances, l'expertise et les certifications techniques les plus approfondies pour offrir le plus haut niveau de service à leurs clients », a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction de The Channel Company. « Ces fournisseurs de solutions ont continué d'étendre leurs aptitudes et leurs capacités à diverses technologies et pratiques de TI, démontrant ainsi leur valeur et leur engagement à l'égard de leurs clients. »

« Converge est fier d'être de nouveau inscrit sur la liste Tech Elite 250 de CRN », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Notre équipe travaille exceptionnellement fort pour maintenir des relations solides et continues avec nos partenaires et obtenir les certifications nécessaires pour demeurer à l'avant-garde de notre industrie. Cela nous permet d'offrir à nos clients les solutions les plus novatrices et nous sommes déterminés à continuer de le faire en tant qu'entreprise. »

La couverture de la liste Tech Elite 250 se fera dans le numéro d'avril du magazine CRN et en ligne à www.CRN.com/techelite250.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, CRN établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 40 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelcompany.com

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

