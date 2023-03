Le Passport Index révèle que les superpuissances asiatiques que sont l'Inde et la Chine perdent de leur superbe





MONTRÉAL, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Passport Index a publié aujourd'hui sa dernière mise à jour, révélant que les scores de mobilité de la Chine et de l'Inde ont chuté, l'Inde enregistrant la plus forte baisse globale du classement cette année. Le classement a également révélé la baisse des scores d'autres grandes économies asiatiques, dont le Viêt Nam, l'Indonésie et la Thaïlande. Cette baisse indique que ces pays n'ont pas profité de l'amélioration globale de la mobilité constatée l'année dernière.

Ces résultats ont été obtenus grâce à la nouvelle fonction de « glissement temporel » du Passport Index. Celle-ci a été ajoutée récemment à la demande générale pour permettre un aperçu instantané et complet du pouvoir relatif de plusieurs passeports sur plusieurs années successives. Ainsi, le déclin de l'Inde par rapport à son niveau élevé d'avant la pandémie a été particulièrement notable, passant d'un score de mobilité de 71 avant la pandémie en 2019, à 73 en 2022, alors qu'elle profitait de la vague d'augmentation de la mobilité après la pandémie. En mars 2023, son score de mobilité est de 70.

Tableau 1 : Les 10 passeports les plus puissants (2023)

Tableau 2 : Les 10 plus fortes augmentations du score de mobilité

Tableau 3 : Les 10 plus fortes baisses du score de mobilité

Le score de l'Inde, qui affiche la plus forte baisse de toutes les grandes économies, est lié à l'évolution de la politique de l'Union européenne. Des pays comme la Serbie ont ainsi été poussés à introduire des exigences en matière de visa pour les ressortissants indiens à partir de 2023. L'Inde occupe actuellement la 67e place dans le classement individuel du Passport Index.

La Chine, qui n'a levé que récemment les restrictions de grande ampleur imposées par la loi Covid-19 sur les voyages, continue de réaliser des performances médiocres par rapport à d'autres géants économiques comme les États-Unis et l'Allemagne. Elle est actuellement classée 118e dans le classement individuel du Passport Index, un résultat médiocre si l'on considère son influence économique au niveau mondial. L'absence d'accords d'exemption de visa avec des entités influentes comme l'UE ou des concurrents régionaux comme l'Inde et le Japon continue donc de limiter la force de son passeport.

La Corée du Sud et le Japon constituent des exceptions notoires à la tendance à la baisse de la mobilité observée dans l'ensemble de l'Asie, ces deux pays conservant leur solide position dans le classement. La Corée du Sud, qui occupe la 12e place dans le classement individuel avec un score de mobilité de 174, a le score le plus élevé d'Asie. Le Japon, 26e avec un score de mobilité de 172, est son plus proche concurrent asiatique.

À l'échelle mondiale, les gains de mobilité constatés d'une année sur l'autre après la crise du Covid, qui ont permis au score d'ouverture mondiale de s'améliorer en moyenne de 19 % en 2021 et 2022, ont commencé à s'inverser avec une baisse de 0,3 % depuis le début de l'année 2023. Une grande partie de cette croissance passée a été stimulée par la reprise après l'effondrement historique observé lors de la pandémie de Covid-19. Cependant, étant donné les liens entre les scores de mobilité élevés et la croissance économique, ce déclin de la mobilité mondiale pourrait s'avérer inquiétant pour de nombreux pays confrontés à un environnement fortement marqué par l'inflation.

Dans ce classement, seuls 10 pays ont vu leur score de mobilité augmenter cette année. La Suède a dépassé l'Allemagne, se hissant à la deuxième place du classement général. Dans le reste du monde, le Kenya a poursuivi sa trajectoire ascendante, gagnant quatre places dans le classement individuel et enregistrant la plus forte progression de la mobilité mondiale cette année. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large en faveur d'une plus grande mobilité sur le continent africain : sur les 10 pays ayant enregistré une croissance de mobilité, 40 % étaient des nations africaines.

Hrant Boghossian, cofondateur du Passport Index, a commenté cette évolution : « Après les progrès historiques réalisés en matière de mobilité mondiale au cours des deux dernières années, lorsque de nombreux pays se sont affranchis des contrôles de visas liés à la pandémie, on observe un ralentissement de la croissance depuis le début de l'année. La Chine et l'Inde ont vu la mobilité de leurs passeports chuter, mais nous pensons que les conséquences de la réouverture de la Chine n'ont pas encore été pleinement ressenties.

Avec la levée de ses restrictions sur les voyages en cas de pandémie, la Chine peut maintenant chercher à améliorer sa mobilité mondiale ; la signature d'accords sur les visas pour obtenir un accès international simplifié pour ses citoyens s'alignerait naturellement sur la stratégie à long terme de la Chine pour accroître son influence mondiale. Toutefois, cet objectif sera confronté aux frictions croissantes avec les États-Unis et l'Europe occidentale, qui limiteront probablement les accords à des pays plus proches de la sphère d'influence de la Chine.

Le regain de mobilité en Afrique est une tendance que nous suivons de près : de nombreuses nations africaines seront les superpuissances de demain, ce qui se reflète dans l'augmentation du nombre de passeports, d'autres États cherchant à approfondir leurs liens avec des acteurs clés. »

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 08:53 et diffusé par :