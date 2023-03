RISE LITTLE EARTHLING, UNE MARQUE STYLE DE VIE HORS NORME POUR LES ENFANTS, ATTERRIT EN EXCLUSIVITÉ À LA BAIE





TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, La Baie d'Hudson est fière d'annoncer le lancement exclusif de Rise Little Earthling, une marque de vêtements de qualité abordables pour enfant misant sur un style bien pensé pour la jeunesse actuelle. Les modèles sont conçus par le designer Joe Mimran avec trois objectifs en tête : la durabilité, la créativité et le confort. De plus, ils ont tout pour plaire aux parents comme aux enfants : fabricants à certification écologique internationale, matériaux biologiques et recyclés tant pour les vêtements que les emballages, coton pur doux pour la peau et coupes confortables.

Les articles présentent une esthétique joyeuse avec un kaléidoscope de couleurs et des motifs et formes modernes, et sont offerts à prix consciencieux dans les tailles nouveau-né à six ans. La collection est axée sur des activités clés : fêter (robes et barboteuses pour occasions spéciales); jouer dans l'eau (baignade et jours de pluie); s'amuser (t-shirts, leggings, shorts et cache-couches); et rêver (pyjamas et dormeuses).

Rise Little Earthling propose des vêtements aux tailles généreuses conçus pour être portés longtemps, même quand les enfants grandissent rapidement. L'assortiment présente également diverses caractéristiques qui mettent le confort au premier plan : encolures américaines, tailles élastiques et coupes bien adaptées aux couches. De plus, les articles n'ont pas d'étiquette qui pourrait irriter la peau des tout-petits.

« Nous savons que les parents recherchent des options qui allient abordabilité, style et durabilité tout en convenant à leur style de vie », souligne Margot Johnson, chef des affaires à La Baie d'Hudson. « La Baie d'Hudson rend le magasinage des vêtements pour enfant toujours plus facile, avec des innovations telles qu'un coin des bébés dans certains magasins et des marques de qualité conçues consciencieusement, comme Rise Little Earthling. Ainsi, toute la famille y trouve son compte, et ce, à toutes les étapes de la croissance. »

La marque peut également compter sur ses « ambassadeurs » : les monstres Rise. Ces adorables personnages débordent de positivité et leurs messages d'individualité sont inspirants. Il y a Cosmo (il/lui), le grand rêveur; Sydney (iel/ellui), l'adepte des différences; Chantelle (elle) et son grand coeur; Moonie (elle), l'aventurière curieuse; Gogg (il/lui), le visionnaire empathique; Catt (il/lui), le défenseur enjoué; et Sunny (elle), la grande optimiste.

La collection Rise Little Earthling est maintenant en vente exclusivement dans les magasins La Baie d'Hudson de tout le pays et à labaie.com.

