Appui aux organismes desservant les jeunes Québécoises et Québécois - Le gouvernement du Québec accorde 175?000 $ à la Jeune Chambre de commerce de Montréal





QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, sont fiers d'annoncer que la Jeune Chambre de commerce de Montréal reçoit une aide financière gouvernementale de 175?000 $ pour son projet Espace communauté, pour la période de 2022-2024.

Grâce à cette somme, Québec soutient plus précisément le démarrage d'Espace communauté, qui constituera une nouvelle plateforme numérique pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail et la progression en emploi des professionnelles et professionnels de 25 à 35 ans, de tous les horizons, par le biais de contenus (balados, capsules vidéo, résultats de sondage, etc.) et d'occasions de réseautage. Le projet répond ainsi à l'un des objectifs du Plan d'action jeunesse 2021-2024 visant à promouvoir le traitement équitable dans le milieu du travail et la conciliation entre les différentes sphères de vie.

Par la création de sa plateforme numérique gratuite pour tous et toutes, la Jeune Chambre de commerce de Montréal souhaite également prêter une attention particulière aux jeunes issus et issues de la diversité qui peuvent rencontrer des difficultés d'intégration professionnelle particulières.

Citations

«?C'est un privilège de pouvoir compter sur la collaboration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour faciliter l'intégration en emploi des jeunes Québécoises et Québécois! Les activités qui seront proposées sur sa plateforme Espace communauté constitueront un excellent moyen d'atténuer les répercussions de la pénurie de main-d'oeuvre. Le déploiement de nos efforts complémentaires est important pour faire face à ce défi.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

«?Les enjeux d'intégration sont particulièrement importants pour les jeunes issues et issus de la diversité. Je suis donc très heureux que le nouveau projet de la Jeune Chambre de commerce de Montréal prête une attention particulière à la réalité de celles et ceux qui sont dans cette situation.?»

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://twitter.com/MCCQuebec/

https://www.facebook.com/mccquebec

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux

https://www.facebook.com/SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :