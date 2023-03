La ligne d'affaires O&M d'H2O Innovation reçoit des prix de reconnaissance





QUÉBEC, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Opération et maintenance (O&M) a reçu deux prix de reconnaissance, lesquels témoignent du dévouement continu et du bon rendement de l'équipe.



Pour la troisième année consécutive, l'Association of Water Professionals (GAWP) de la Géorgie a décerné le Gold Award à la Société dans le cadre de son contrat d'O&M avec la Ville de Canton, en Géorgie. Cette distinction souligne le travail de qualité en matière d'approvisionnement en eau potable et de protection des ressources en eau de la Géorgie. Ces efforts sont en effet essentiels pour assurer le bien-être des Géorgiens d'aujourd'hui et de demain. « Nous tenons à féliciter H 2 O Innovation et l'ensemble du personnel de l'usine de traitement de l'eau pour le service hors pair qu'ils nous fournissent sans relâche. Ce prix est bien mérité », a déclaré Dave Hatabian, ingénieur des services publics de la Ville de Canton.

Par ailleurs, la Société a également reçu un prix de la Rhode Island Clean Water Association (RICWA) pour la deuxième année consécutive dans le cadre de son contrat d'O&M avec la Ville de Warren, dans le Rhode Island. L'installation de la Société a en effet décroché le Platinum Award for Complete Permit Compliance 2022. « Nous ne pourrions être plus fiers de cette distinction, qui témoigne, une fois de plus, de la façon dont notre culture d'entreprise et nos valeurs se reflètent dans notre travail quotidien. Nous saisissons cette occasion pour souligner le dévouement des membres de notre équipe, qui donnent constamment le meilleur d'eux-mêmes pour aller au-delà des attentes de nos clients », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

[email protected]

