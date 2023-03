Ça, c'est rafraîchissant! McDonald's du Canada lance les boissons Splash fraîcheur(MC) le 4 avril





Pour bien commencer le printemps, les Canadiens et les Canadiennes peuvent maintenant savourer une nouvelle boisson désaltérante, offerte en trois délicieuses saveurs.

TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada fera des éclats le 4 avril avec le lancement des nouvelles boissons Splash fraîcheurMC dans ses restaurants participants du Canada. Offertes toute la journée, les nouvelles boissons Splash fraîcheur se déclinent en trois saveurs : citron, fraise-fruit de la passion et pêche-mangue.

« McDonald's du Canada est toujours à la recherche de nouvelles façons de faire évoluer son menu en innovant, dit Nicola Pitman, directrice en chef de la Gestion du menu. Les nouvelles boissons Splash fraîcheur ne sont qu'un exemple de la façon dont nous continuons d'ajouter de la variété de notre menu, avec des offres que les clients du Canada vont adorer. Servies sur glace, ces trois nouvelles saveurs sont fraîches et fruitées. Elles constituent donc un choix délicieux, surtout à l'arrivée du temps chaud. »

Splash fraîcheur au citron : Une boisson à la limonade rafraîchissante faite de concentré de jus de citron et de pulpe de citron. Servie sur de la glace.

Splash fraîcheur à la fraise et au fruit de la passion : Une boisson à la limonade rafraîchissante faite de concentré de jus de citron et de pulpe de citron et aromatisée d'une dose de saveur à la fraise et au fruit de la passion. Servie sur de la glace.

Splash fraîcheur à la pêche et à la mangue : Une boisson à la limonade rafraîchissante faite de concentré de jus de citron et de pulpe de citron et aromatisée d'une dose de saveur à la pêche et à la mangue. Servie sur de la glace.

En plus du lancement des boissons Splash fraîcheur, la gamme de boissons froides se verra bonifiée d'une nouvelle saveur de Smoothie aux fruits McCafé®. Le Smoothie kiwi-ananas-banane sera offert dans les restaurants McDonald's du Canada participants pour une durée limitée dès le 11 avril.

Les clients du Canada peuvent commander ces nouvelles boissons froides en restaurant, en service-au-volant, à l'aide de l'appli McDonald's ou à la McLivraisonMD.

